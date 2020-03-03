Мило и по-домашнему: невероятно красивые работы талантливой художницы (Фото)

1 Художник-иллюстратор Анастасия Гриненко по образованию математик и немалую часть жизни посвятила формулам и теоремам. Но страсть к творчеству оказалось сильнее профессионального призвания и, как выяснилось, идея полностью посвятить себя рисованию оказалось не такой уж и плохой.

2 Акварели Анастасии можно увидеть в книгах, журналах и на открытках.

3 Кроме этого, художница ведет инстаграм, на который уже подписаны почти 9 тысяч человек.

4 По аккаунту Гриненко заметно, что она очень любит свою работу — иначе как объяснить огромное количество прекрасных иллюстраций, которые автор выкладывает с завидным постоянством.

5 Иллюстрации Анастасии очень необычные и всегда по-домашнему теплые.

6 Природа наделила художницу замечательным даром точно замечать человеческие качества и настроение, а потом передавать их с добрым юмором в своих иллюстрациях.