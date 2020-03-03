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Мило и по-домашнему: невероятно красивые работы талантливой художницы (Фото)

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Мило и по-домашнему: невероятно красивые работы талантливой художницы (Фото)
20:51 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости культуры:Душевные иллюстрации художницы Анастасии Гриненко.

  • 1

    Художник-иллюстратор Анастасия Гриненко по образованию математик и немалую часть жизни посвятила формулам и теоремам. Но страсть к творчеству оказалось сильнее профессионального призвания и, как выяснилось, идея полностью посвятить себя рисованию оказалось не такой уж и плохой.

  • 2

    Акварели Анастасии можно увидеть в книгах, журналах и на открытках.

  • 3

    Кроме этого, художница ведет инстаграм, на который уже подписаны почти 9 тысяч человек.

  • 4

    По аккаунту Гриненко заметно, что она очень любит свою работу — иначе как объяснить огромное количество прекрасных иллюстраций, которые автор выкладывает с завидным постоянством.

  • 5

    Иллюстрации Анастасии очень необычные и всегда по-домашнему теплые.

  • 6

    Природа наделила художницу замечательным даром точно замечать человеческие качества и настроение, а потом передавать их с добрым юмором в своих иллюстрациях.

  • 7

    Как иллюстратор Анастасия очень востребована и, по ее утверждению, рисование сейчас приносит ей больше удовольствия и пользы, чем математические расчеты.

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Картины, Искусство, Рисунки, Иллюстратор.
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