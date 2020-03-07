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PinchukArtCentre 2020 объявил имена победителей конкурса (Фото)

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PinchukArtCentre 2020 объявил имена победителей конкурса (Фото)
11:19 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:Работы победителей премии PinchukArtCentre 2020 и остальных из 20 номинантов можно посмотреть на выставке в PinchukArtCentre до мая 2020 года.

Организаторы 6-го конкурса Премии PinchukArtCentre — общенациональной премии для украинских художников в возрасте до 35 лет — объявили победителей. Обладателями главной премии стали Ярема Малащук и Роман Химей.

За работу Прямая трансляция Малащук и Химей получили 250 тыс. гривен и автоматически вошли в список номинантов международной премии Future Generation Art Prize 2021.

Победители были выбраны международным жюри в составе арт-директора PinchukArtCentre Бйорна Гельдхофа, куратора, писательницы и лектора Екатерины Грегос, главного куратора коллекции KIASMA Кати Кивинен и художницы Влады Ралко.

Награждая обладателей главной премии, жюри отметило: "Прямая трансляция — это визуально потрясающая работа. Ее хореография политическая, игривая и поэтическая. Она представляет сложную сеть смежных сопоставлений, которые говорят об изменениях и переходах, прошлом и настоящем. Она говорит о важности истории и памяти, но делает это не академически или бездушно. Она предлагает очень современную форму исторической рефлексии, которая актуальна как для Украины, так и для широкого мира".

Кроме того, художники Николай Карабинович и Юли Голуб награждены специальными премиями, а Даниил Ревковский и Андрей Рачинский получили приз общественности.

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Карабинович получил первую специальную премию за работу Как можно дальше. Голуб одержала вторую специальную премию за видео Смотри, у нее борода! Кроме 60 тыс. гривен, PinchukArtCentre предложит каждому лауреату поддержку в рамках изготовления произведения искусства или в виде резиденции.

Приз общественности в размере 25 тыс. гривен получила группа Даниила Ревковского и Андрея Рачинского за работу Сорванцы. Победитель этой номинации был определен по результатам голосования посетителей PinchukArtCentre, которое продолжалось с 8 февраля до 4 марта 2020 года.

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Искусство, PinchukArtCentre, Снимки, Кункурсы, PinchukArtCentre 2020.
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