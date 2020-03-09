Листик и шариковая ручка, или как создаются шедевры (Фото)

Новости культуры:Подборка невероятных рисунков, сделанных обычной шариковой ручкой.

Сара Эстейе (Sarah Esteje), более известная как ABADIDABOU, начала свою художественную карьеру с изучения графического дизайна в Институте прикладных искусств Франции (LISAA).

Начав изучать фотографию в студии Gobelins в Париже, она пристрастилась к гиперреализму.

Но только в качестве иллюстратора она стала широко известной, особенно благодаря своей серии портретов животных, которые она рисует с высокой точностью с помощью обычных шариковых ручек Bic.

Этот синий цвет стал ее фирменным знаком.

И хотя она позволяет себе работать в разных стилях и разными средствами — цветными ручками, акварелью, маркерами — гиперреализм остаётся в центре ее иллюстраций.