"Пока они не исчезли": снимки представителей разных народов и племен (Фото)

Какое счастье, что существуют такие люди как Джимми Нельсон, которые полностью посвящают себя делу сохранения истории и культуры разных народов мира. Путешествуя по всему миру, он старается заглянуть в самые заповедные его уголки, чтобы сделать фото представителей разных племен и народностей в их аутентичных костюмах или самобытной раскраске лица и тела.