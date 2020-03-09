В Праге открылась выставка по случаю годовщины Тараса Шевченко (Фото)

Новости культуры:Выставка под названием "#Шевченко - художник" была представлена посольством Украины.

По случаю годовщины со дня рождения великого украинского поэта и писателя, художника Тараса Григорьевича Шевченко в Праге открылась выставка его картин.

Об этом сообщил в Twitter.

Посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

"Ко дню рождения Тараса Шевченко на внешних стендах посольства Украины в Праге открыта выставка "#Шевченко - художник", любезно предоставленная нам Национальным музеем Тараса Шевченко", - сказано в посте.

До дня народження Тараса Шевченка на зовнішніх стендах посольства України у Празі відкрито виставку "#Шевченко - художник", люб'язно надану нам Національним музеєм Тараса Шевченка. pic.twitter.com/b5F3pqDZ6m — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) March 9, 2020

Сегодня, 9 марта, исполняется 206 лет со дня рождения украинского поэта, художника, мыслителя Тараса Шевченко.