Талантливая художница превращает серые стены домов в цветущие сады (Фото) Художница Луиза Джонс (Louise Jones), известная под творческим псевдонимом как Ouizi, в своём многогранном искусстве концентрируется на цветах. Создаёт ли она возвышающиеся над городом настенные рисунки, вырезает ли на линолеуме узоры или рисует на более традиционных холстах, все её работы изображают реальные или воображаемые цветы. Художница украшает улицы не только Детройта, где живёт в настоящее время, но и участвует в арт-проектах по всему миру, в том числе в Лос-Анджелесе (своём родном городе), Шанхае, Новой Зеландии и Нью-Йорке.