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Интерактивная выставка Ukraine WOW стала виртуальной (Видео)

Интерактивная выставка Ukraine WOW стала виртуальной (Видео)
09:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости культуры:Те, кто не успел на наиболее популярную выставку в истории независимой Украины, могут посетить ее, не выходя из дома.

Самая популярная выставка в истории независимой Украины - проект Укрзализныци Ukraine WOW - теперь доступен благодаря онлайн-туру.

Об этом сообщили организаторы.

"За неполных 4 месяца работы Ukraine WOW собрала свыше 330 000 зрителей и установила национальный рекорд посещаемости. Очереди на выставку, посвященную лучшему, что есть в Украине, стояли бы и сегодня, если бы не карантин. Но теперь открывать для себя страну может каждый желающий - организаторы воссоздали экспозицию в формате 3D, и она доступна по ссылке ukrainewow.com", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, на сайте также опубликованы все текстовые материалы выставки на украинском и английском языках, а также онлайн-экскурсия с руководителем проекта Ярославой Гресь.

"Согласно опросу гостей Ukraine WOW, после выставки 64% посетителей изменили отношение к Украине к лучшему. Я рад, что благодаря онлайн-туру украинцы могут продолжить посещать Ukraine WOW и снова открывать для себя географию, культуру и историю Украины, возвращаться в её самые интересные места", - комментирует министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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Онлайн-посетители смогут увидеть книгу "Апостол" 1574 года, последний автопортрет Казимира Малевича, скульптуры Александра Архипенко и "Українську абетку" Георгия Нарбута просто в смартфоне. А еще ознакомиться с сотнями вау-фактов об Украине.

Недавно к команде проекта присоединились украинские разработчики Argentics, которые создадут мобильное приложение Ukraine WOW с дополненной реальностью.

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Исскуство, Выставка Ukraine WOW, Ukraine WOW, Выставки онлайн, Интерактивная выставка Ukraine WOW, Виртуальные выставки.
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