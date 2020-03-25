Красивые мини-пейзажи от талантливой художницы-самоучки (Фото)

Художница Хейди Аннализ (Heidi Annalise) из американского штата Колорадо нашла новое применение старым жестяным коробочкам из-под мятных конфет, превратив их в крошечные, карманные художественные студии, которые можно легко брать с собой, отправляясь на прогулку на свежем воздухе. В своей серии миниатюрных картин маслом Аннализ прикрепляет к коробке изнутри листки бумаги, используя дно, как палитру, а крышку в качестве холста. Затем она делает фотографии своих готовых работ на фоне пейзажей, с которых и рисовала. В Instagram, куда она выкладывает свои мини-пейзажи, художница-самоучка Хейди Аннализ собрала уже более 90 тысяч подписчиков.