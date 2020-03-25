Скачать
Среда, 25.03.2020
Красивые мини-пейзажи от талантливой художницы-самоучки (Фото)
1 / 16

Красивые мини-пейзажи от талантливой художницы-самоучки (Фото)

Художница Хейди Аннализ (Heidi Annalise) из американского штата Колорадо нашла новое применение старым жестяным коробочкам из-под мятных конфет, превратив их в крошечные, карманные художественные студии, которые можно легко брать с собой, отправляясь на прогулку на свежем воздухе. В своей серии миниатюрных картин маслом Аннализ прикрепляет к коробке изнутри листки бумаги, используя дно, как палитру, а крышку в качестве холста. Затем она делает фотографии своих готовых работ на фоне пейзажей, с которых и рисовала. В Instagram, куда она выкладывает свои мини-пейзажи, художница-самоучка Хейди Аннализ собрала уже более 90 тысяч подписчиков.
obiskusstve.com
Фото: obiskusstve.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Художница, Картины, Искусство, Рисунки, Хейди Аннализ, Heidi Annalise.
01:31 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь