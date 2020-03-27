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Пятница, 27.03.2020
Впечатляюще: реалистичные фигуры животных из воздушных шариков (Фото)
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Впечатляюще: реалистичные фигуры животных из воздушных шариков (Фото)

Масайоши Матсумото — японский художник, создающий прекрасные реалистичные фигуры животных из воздушных шариков. Нет, речь не о простых собачках, которых для вас могут сотворить цирковые клоуны и уличные артисты. Масайоши в своем мастерстве вышел на совершенно другой уровень. Он вдумчиво прорабатывает детали своих работ, и в итоге его детища выглядят настолько реалистично, насколько могут выглядеть создаваемые из воздушных шариков животные.
Фото: bigpicture.ru
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Искусство, Художник, Шарики, Фигуры, Масаёши Мацумото.
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