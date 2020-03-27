Впечатляюще: реалистичные фигуры животных из воздушных шариков (Фото) Масайоши Матсумото — японский художник, создающий прекрасные реалистичные фигуры животных из воздушных шариков. Нет, речь не о простых собачках, которых для вас могут сотворить цирковые клоуны и уличные артисты. Масайоши в своем мастерстве вышел на совершенно другой уровень. Он вдумчиво прорабатывает детали своих работ, и в итоге его детища выглядят настолько реалистично, насколько могут выглядеть создаваемые из воздушных шариков животные.