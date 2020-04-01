Сверхкреативные иллюстрации от талантливого художника (Фото) Кристоф Ниман (Christoph Niemann) является художником, который просто переполнен креативными идеями и находит вдохновение буквально во всем. Когда он не занят созданием серьезных и проницательных карикатур для New York Times и других авторитетных изданий, он создает сверхкреативные иллюстрации для собственного удовольствия, используя обычные предметы быта.