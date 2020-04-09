Простые розы из бумаги своими руками (Фото)

1 Что можно украсить искусственными цветами? Розы из бумаги — бюджетный, но в тоже самое время эксклюзивный предмет декора Бумажные цветы – это универсальные предметы декора, которыми можно украшать любые интерьеры. При составлении композиции цветы часто ставят в вазы, при этом вазы могут быть самыми разными: как традиционными, так и совсем необычными, как флакон из-под духов или нитяная катушка.

2 С помощью цветов из бумаги можно эффектно задекорировать подсвечник.

3 Венок в стиле рустик, украшенный бумажными цветами В загородных домах можно эффектно украсить лестничные перила цветочными гирляндами, сделанными своими руками. Сервировка стола с декором из бумажных цветов станет изюминкой вашего праздника. Еще один вариант применения – украшение подарочных коробок и других аксессуаров.

4 Декор подарка с помощью цветов ручной работы.

5 Эксклюзивный декор зеркала цветами из плотной бумаги. Практически все виды цветов можно сделать из бумаги: любимые всеми розы, нежные тюльпаны, традиционные гвоздики, экзотичные орхидеи и многие другие. Бумажные цветы достаточно сложно отличить от настоящих, а радовать своей красотой они будут гораздо дольше.

6 Яркая гирлянда из бумажных цветов.

7 Создайте необычное панно с помощью цветов из бумаги В этой статье мы подобрали 4 мастер-класса, которые помогут легко и просто создать своими руками «королеву цветов» – розу. Выбирайте на свой вкус, какой вариант вам больше нравится:

8 Нежные цветы ручной из простой бумаги Аккуратные розы из гофрированной бумаги

9 Роза из бумаги, созданная с помощью техники оригами Создайте эксклюзивный подарок для любимых — бумажные розы с конфетами.

10 Роза из обычной бумаги: самый простой и быстрый способ С помощью цветов ручной работы можно придать интерьеру особую изюминку Для создания такой розы понадобятся: лист бумаги (чем плотнее, тем больше возможностей для его дальнейшей покраски); ножницы; клей. Светлая вазочка с нежным розами станет отличным предметом декора для Вашего интерьера.

11 Пошаговая инструкция: Вырезаем из бумаги круг (диаметр выбирайте сами, оптимальный вариант 15-20 см). Разрезаем полученный круг по спирали. Очень плотно скручиваем бумажную спираль, начиная с внешнего края. Немного расправляем полученные лепестки и приклеиваем бутон к внутреннему краю спирали.

12 Поэтапное создание букета розочек ручной работы Совет! Если вы хотите розу определенного цвета, можно сразу подобрать соответствующую цветную бумагу. Другой вариант – задекорировать гуашью белую розу после ее создания.

13 Простой способ создать украшение для дома — бумажные розочки на сухой ветке. Красивый букет из нежных роз ручной работы

14 Розы из гофрированной бумаги Изысканные цветы из гофрированной бумаги Если вы хотите сделать розы максимально похожими на настоящие, то вам понадобится гофрированная бумага. Это материал, который очень часто используется в декораторском искусстве. Такая бумага красиво смотрится, отлично держит форму, обладает гибкостью и хорошо фиксируется. Рассмотрим одну из многочисленных техник создания своими руками розы из гофрированной бумаги.

15 С помощью гофрированной бумаги можно создать огромные цветы для декора праздника Нам понадобятся следующие материалы: гофрированная бумага; ножницы; клей; проволока. Вырезаем длинную полоску из гофрированной бумаги (высоту выбирайте в соответствии с желаемым размером бутона). Наматываем полоску вокруг проволоки для создания основы бутона. Каждый виток необходимо смазывать клеем. Вырезаем из бумаги лепестки разных размеров и форм (см. фото) и приклеиваем их к основе. Клей используем только снизу лепестка. Из гофрированной бумаги зеленого цвета вырезаем чашелистики и приклеиваем их к основанию бутона. Все этапы создания такой розы можно увидеть на фото: Этапы создания розы из гофрированной бумаги.