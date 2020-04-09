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Простые розы из бумаги своими руками (Фото)

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Простые розы из бумаги своими руками (Фото)
10:52 Сегодня Телеграф delaemrukami.org Фото: pinterest.com

Новости культуры:Роза из бумаги – это отличный предмет декора, который можно сделать своими руками, используя простые техники.

  • 1

    Что можно украсить искусственными цветами?

    Розы из бумаги — бюджетный, но в тоже самое время эксклюзивный предмет декора

    Бумажные цветы – это универсальные предметы декора, которыми можно украшать любые интерьеры. При составлении композиции цветы часто ставят в вазы, при этом вазы могут быть самыми разными: как традиционными, так и совсем необычными, как флакон из-под духов или нитяная катушка.

  • 2

    С помощью цветов из бумаги можно эффектно задекорировать подсвечник.

  • 3

    Венок в стиле рустик, украшенный бумажными цветами

    В загородных домах можно эффектно украсить лестничные перила цветочными гирляндами, сделанными своими руками. Сервировка стола с декором из бумажных цветов станет изюминкой вашего праздника. Еще один вариант применения – украшение подарочных коробок и других аксессуаров.

  • 4

    Декор подарка с помощью цветов ручной работы.

  • 5

    Эксклюзивный декор зеркала цветами из плотной бумаги.

    Практически все виды цветов можно сделать из бумаги: любимые всеми розы, нежные тюльпаны, традиционные гвоздики, экзотичные орхидеи и многие другие. Бумажные цветы достаточно сложно отличить от настоящих, а радовать своей красотой они будут гораздо дольше.

  • 6

    Яркая гирлянда из бумажных цветов.

  • 7

    Создайте необычное панно с помощью цветов из бумаги

    В этой статье мы подобрали 4 мастер-класса, которые помогут легко и просто создать своими руками «королеву цветов» – розу. Выбирайте на свой вкус, какой вариант вам больше нравится:

  • 8

    Нежные цветы ручной из простой бумаги

    Аккуратные розы из гофрированной бумаги

  • 9

    Роза из бумаги, созданная с помощью техники оригами

    Создайте эксклюзивный подарок для любимых — бумажные розы с конфетами.

  • 10

    Роза из обычной бумаги: самый простой и быстрый способ

    С помощью цветов ручной работы можно придать интерьеру особую изюминку

    Для создания такой розы понадобятся:

    лист бумаги (чем плотнее, тем больше возможностей для его дальнейшей покраски);

    ножницы;

    клей.

    Светлая вазочка с нежным розами станет отличным предметом декора для Вашего интерьера.

  • 11

    Пошаговая инструкция:

    Вырезаем из бумаги круг (диаметр выбирайте сами, оптимальный вариант 15-20 см). Разрезаем полученный круг по спирали. Очень плотно скручиваем бумажную спираль, начиная с внешнего края. Немного расправляем полученные лепестки и приклеиваем бутон к внутреннему краю спирали.

  • 12

    Поэтапное создание букета розочек ручной работы

    Совет! Если вы хотите розу определенного цвета, можно сразу подобрать соответствующую цветную бумагу. Другой вариант – задекорировать гуашью белую розу после ее создания.

  • 13

    Простой способ создать украшение для дома — бумажные розочки на сухой ветке.

    Красивый букет из нежных роз ручной работы

  • 14

    Розы из гофрированной бумаги

    Изысканные цветы из гофрированной бумаги

    Если вы хотите сделать розы максимально похожими на настоящие, то вам понадобится гофрированная бумага. Это материал, который очень часто используется в декораторском искусстве. Такая бумага красиво смотрится, отлично держит форму, обладает гибкостью и хорошо фиксируется. Рассмотрим одну из многочисленных техник создания своими руками розы из гофрированной бумаги.

  • 15

    С помощью гофрированной бумаги можно создать огромные цветы для декора праздника

    Нам понадобятся следующие материалы:

    гофрированная бумага;

    ножницы;

    клей;

    проволока.

    Вырезаем длинную полоску из гофрированной бумаги (высоту выбирайте в соответствии с желаемым размером бутона). Наматываем полоску вокруг проволоки для создания основы бутона. Каждый виток необходимо смазывать клеем. Вырезаем из бумаги лепестки разных размеров и форм (см. фото) и приклеиваем их к основе. Клей используем только снизу лепестка.

    Из гофрированной бумаги зеленого цвета вырезаем чашелистики и приклеиваем их к основанию бутона. Все этапы создания такой розы можно увидеть на фото:

    Этапы создания розы из гофрированной бумаги.

  • 16

    Стильное украшение — венок из веток, украшенный цветами ручной работы.

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