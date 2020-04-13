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Красивые поделки из бумаги: лучшие идеи (Фото)

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Красивые поделки из бумаги: лучшие идеи (Фото)
11:26 Сегодня Телеграф delaemrukami.org Фото: pinterest.com

Новости культуры:Поделки из бумаги — это настолько многогранный и увлекательный вид творчества, что я не могла пройти его стороной.

  • 1

    Закладки для книг из бумаги с пошаговыми фото

  • 2

    Закладки сердечки оригами

    Еще понравилась идея варежки на ниточке.

  • 3

     

    Такие варежки можно нарисовать самим, а можно вырезать из бумаги для скрапбукинга.

    Следующая идея — это закладки антистресс, хотя они косвенно являются поделками, однако это тоже вид творчества связанный с бумагой, к тому же в наше неспокойное время они могут быть весьма полезны.

  • 4

    Их можно распечатать или перерисовать с экрана монитора.

  • 5

    Объемные 3 Д поделки из бумаги для украшения интерьера.

    Следующая полезность — это украшение интерьера. С помощью бумаги мы можем создать дополнительный уют в доме или задать определенную атмосферу.

    Также можно поделками из бумаги украсить зону для фотосессий или создать декор для праздника.

    В общем способов применения очень много, поэтому переходим к идеям.

    Гирлянды из бабочек для декора

  • 6

    Так же бабочками можно украсить фотозону, чтобы бабочки были объемными приклеивать нужно только серединку крылья должны быть свободными.

  • 7

    Так же бабочками можно украсить фотозону, чтобы бабочки были объемными приклеивать нужно только серединку крылья должны быть свободными.

  • 8

    Ну вернемся пока к гирляндам, их можно делать всякими разными, например в виде таких 3д сердечек.

    Или вот таких светящихся звездочек

  • 9

    Так же можно сделать объемные капельки, кружочки или облака, в общем все что угодно и крепить как угодно. Хоть гирлянду сделать, хоть на стену приклеить, или вообще на открытку в виде аппликации.

  • 10

    А для украшения интерьера вот такая оригинальная есть идейка)

  • 11

    Идея для Свадебного декора из бумаги

  • 12

    А вот такими розетками можно украсить любое радостное событие будь то свадьба, детский праздник или фотосессия.

  • 13

    Как сделать Розетки из бумаги поэтапно:

  • 14

    А из полу — розеток можно сделать очень красивую гирлянду

  • 15

    Объемные фрукты из бумаги.

    Для украшения праздничного интерьера можно сделать из бумаги разные объемные фрукты.

    В этом мастер классе вы можете увидеть как сделать мандаринки или тыквы, кому как больше нравится. По этому же принципу можно делать и другие фрукты, например: грушу или яблоко, главное цвета правильно подобрать и пропорции сделать под вид настоящих фруктов.

    Бумагу можно взять разных оранжевых оттенков. И зеленую для листиков.

  • 16

    Бумагу нужно нарезать на полоски 4 см. шириной и длиной 18 см. — 2 шт,

    23 см. — 4 шт, 28 см. — 4 шт.

  • 17

    Должно получится 10 полосок.

    Каждую полоску необходимо загнуть в виде гармошки или веера.

  • 18

    Далее парные полоски необходимо склеить между собой и замкнуть в кольцо.

  • 19

    Должно получится 5 штук

  • 20

    Потом у каждого кольца необходимо склеить серединку

  • 21

    Собираем все розеточки между собой на клей.

  • 22

    И последним штрихом мы приклеиваем веточку и листочки.

  • 23

    Мандаринки получились просто загляденье)

    Фрукты или овощи можно сделать еще и другим способом

  • 24

    Например такая детская поделка из бумаги «морковка»

  • 25

    Или «яблоко»

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Искусство, Бумага, Подулки с бумаги, Красивые поделки из бумаги.
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