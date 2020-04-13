Красивые поделки из бумаги: лучшие идеи (Фото)

1 Закладки для книг из бумаги с пошаговыми фото

2 Закладки сердечки оригами Еще понравилась идея варежки на ниточке.

3 Такие варежки можно нарисовать самим, а можно вырезать из бумаги для скрапбукинга. Следующая идея — это закладки антистресс, хотя они косвенно являются поделками, однако это тоже вид творчества связанный с бумагой, к тому же в наше неспокойное время они могут быть весьма полезны.

4 Их можно распечатать или перерисовать с экрана монитора.

5 Объемные 3 Д поделки из бумаги для украшения интерьера. Следующая полезность — это украшение интерьера. С помощью бумаги мы можем создать дополнительный уют в доме или задать определенную атмосферу. Также можно поделками из бумаги украсить зону для фотосессий или создать декор для праздника. В общем способов применения очень много, поэтому переходим к идеям. Гирлянды из бабочек для декора

6 Так же бабочками можно украсить фотозону, чтобы бабочки были объемными приклеивать нужно только серединку крылья должны быть свободными.

7 Так же бабочками можно украсить фотозону, чтобы бабочки были объемными приклеивать нужно только серединку крылья должны быть свободными.

8 Ну вернемся пока к гирляндам, их можно делать всякими разными, например в виде таких 3д сердечек. Или вот таких светящихся звездочек

9 Так же можно сделать объемные капельки, кружочки или облака, в общем все что угодно и крепить как угодно. Хоть гирлянду сделать, хоть на стену приклеить, или вообще на открытку в виде аппликации.

10 А для украшения интерьера вот такая оригинальная есть идейка)

11 Идея для Свадебного декора из бумаги

12 А вот такими розетками можно украсить любое радостное событие будь то свадьба, детский праздник или фотосессия.

13 Как сделать Розетки из бумаги поэтапно:

14 А из полу — розеток можно сделать очень красивую гирлянду

15 Объемные фрукты из бумаги. Для украшения праздничного интерьера можно сделать из бумаги разные объемные фрукты. В этом мастер классе вы можете увидеть как сделать мандаринки или тыквы, кому как больше нравится. По этому же принципу можно делать и другие фрукты, например: грушу или яблоко, главное цвета правильно подобрать и пропорции сделать под вид настоящих фруктов. Бумагу можно взять разных оранжевых оттенков. И зеленую для листиков.

16 Бумагу нужно нарезать на полоски 4 см. шириной и длиной 18 см. — 2 шт, 23 см. — 4 шт, 28 см. — 4 шт.

17 Должно получится 10 полосок. Каждую полоску необходимо загнуть в виде гармошки или веера.

18 Далее парные полоски необходимо склеить между собой и замкнуть в кольцо.

19 Должно получится 5 штук

20 Потом у каждого кольца необходимо склеить серединку

21 Собираем все розеточки между собой на клей.

22 И последним штрихом мы приклеиваем веточку и листочки.

23 Мандаринки получились просто загляденье) Фрукты или овощи можно сделать еще и другим способом

24 Например такая детская поделка из бумаги «морковка»