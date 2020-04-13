Красивые поделки из бумаги: лучшие идеи (Фото)

Закладки для книг из бумаги с пошаговыми фото
Закладки сердечки оригами
Еще понравилась идея варежки на ниточке.
Такие варежки можно нарисовать самим, а можно вырезать из бумаги для скрапбукинга.
Следующая идея — это закладки антистресс, хотя они косвенно являются поделками, однако это тоже вид творчества связанный с бумагой, к тому же в наше неспокойное время они могут быть весьма полезны.
Их можно распечатать или перерисовать с экрана монитора.
Объемные 3 Д поделки из бумаги для украшения интерьера.
Следующая полезность — это украшение интерьера. С помощью бумаги мы можем создать дополнительный уют в доме или задать определенную атмосферу.
Также можно поделками из бумаги украсить зону для фотосессий или создать декор для праздника.
В общем способов применения очень много, поэтому переходим к идеям.
Гирлянды из бабочек для декора
Так же бабочками можно украсить фотозону, чтобы бабочки были объемными приклеивать нужно только серединку крылья должны быть свободными.
Так же бабочками можно украсить фотозону, чтобы бабочки были объемными приклеивать нужно только серединку крылья должны быть свободными.
Ну вернемся пока к гирляндам, их можно делать всякими разными, например в виде таких 3д сердечек.
Или вот таких светящихся звездочек
Так же можно сделать объемные капельки, кружочки или облака, в общем все что угодно и крепить как угодно. Хоть гирлянду сделать, хоть на стену приклеить, или вообще на открытку в виде аппликации.
А для украшения интерьера вот такая оригинальная есть идейка)
Идея для Свадебного декора из бумаги
А вот такими розетками можно украсить любое радостное событие будь то свадьба, детский праздник или фотосессия.
Как сделать Розетки из бумаги поэтапно:
А из полу — розеток можно сделать очень красивую гирлянду
Объемные фрукты из бумаги.
Для украшения праздничного интерьера можно сделать из бумаги разные объемные фрукты.
В этом мастер классе вы можете увидеть как сделать мандаринки или тыквы, кому как больше нравится. По этому же принципу можно делать и другие фрукты, например: грушу или яблоко, главное цвета правильно подобрать и пропорции сделать под вид настоящих фруктов.
Бумагу можно взять разных оранжевых оттенков. И зеленую для листиков.
Бумагу нужно нарезать на полоски 4 см. шириной и длиной 18 см. — 2 шт,
23 см. — 4 шт, 28 см. — 4 шт.
Должно получится 10 полосок.
Каждую полоску необходимо загнуть в виде гармошки или веера.
Далее парные полоски необходимо склеить между собой и замкнуть в кольцо.
Должно получится 5 штук
Потом у каждого кольца необходимо склеить серединку
Собираем все розеточки между собой на клей.
И последним штрихом мы приклеиваем веточку и листочки.
Мандаринки получились просто загляденье)
Фрукты или овощи можно сделать еще и другим способом
Например такая детская поделка из бумаги «морковка»
Или «яблоко»