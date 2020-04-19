Как сделать красивые цветы из пакетов? (Фото)

Для стеблей скручиваем проволоку и обматываем ее зелеными нитями или тесьмой.

Чтобы смастерить необычный предмет, следует знать, как сделать поделку из пакетов.

Нетрудными в исполнении и яркими станут цветы. Они придадут обстановке новизну , выступят в качестве оригинального презента.

Проявить тягу к творчеству стоит вместе с детьми, они могут подтолкнуть к появлению нового персонажа или стать помощниками в создании.

Пакеты пригодятся, чтобы создать поделки из полиэтиленовых пакетов в виде фигурок для украшения садового участка или игрушки.

3

Петушок

Для яркого петушка требуется наличие:

пакетов в количестве нескольких десятков;

куска проволоки большой толщины;

простого карандаша

клейкой ленты или скотча;

нескольких листков бумаги А4;

клеевого пистолета.

Изготовление

Мастерим каркас будущего петушка. На бумаге рисуем шаблон в натуральную величину и сгибаем по нему проволоку. Если что-то получилось неровно, не стоит отчаиваться, при выполнении все будет поправлено.

Сгибаем проволоку таким образом, чтобы концы стали окончанием контуров в местах, где будут находиться лапки. Достичь реалистичности поможет описание выполнения.

Из пакетов изготавливаем пару видов полосочек. На торс уйдет полосочка, толщина которой 3 см, на верхнюю часть до 2 см. Ее желательно брать подлиннее, от излишков можно избавиться. Нанизываем подготовленный материал на проволоку небольшой толщины. Получилась мятая рюшечка.

Для придания объема петушку на остов надеваем полиэтилен большой плотности, необходимо напихать туда еще материала так, чтобы заготовка не имела большой твердости. Клейкой лентой закрепим пакет, чтобы остов приобрел вид курицы. Отсутствие ленты компенсируется обмоткой тканью.

После того как заготовка приобрела похожие куриные очертания, формируем внешний вид. С хвоста накручиваем полоски с проволокой, которые помяты. Большая плотность намотки маскирует погрешности.

Для головы петуха требуется наличие гребешка и клюва. Если фигурка будет использоваться для дома, то эти детали можно сделать из бумаги, если вне помещения, то понадобиться пластик. Для этого можно применить одноразовую тарелку.

Термопистолетом прикрепляем их к голове и продолжаем наматывать скомканные полоски. Рюши на голове украшаем глазами.

Чтобы изготовить лапки, из нетвердой проволоки создаем заготовки и прикрепляем к торсу. Крепим их с излишком, так как потом они будут воткнуты в землю, чтобы поделка держалась сама. Поделка выполнена.