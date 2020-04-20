Как сделать подсвечник своими руками? (Фото)

1 Очень простой, но довольно изысканный минималистичный подсвечник Ручная работа профессионалов стоит недешево, а стандартные заводские изделия мало кого способны впечатлить. Самое разумное решение – сделать уникальный подсвечник своими руками. Подойдут для этого самые разные предметы и материалы, которые наверняка найдутся у вас дома. Стакан, палочки корицы и атласная лента — и дизайнерский подсвечник готов Любая миниатюрная баночка может стать основой для оригинального подсвечника Рюмки, бокалы, стаканы — отличные варианты для создания подсвечника своими руками

2 Подсвечники из бокалов своими руками Бокал в качестве подсвечника можно использовать по-разному. Самый простой вариант – перевернуть бокал, а на плоское основание его ножки поместить устойчивую свечу. Под чашей бокала могут находиться любые декоративные материалы – статуэтки, веточки растений, икебаны, живые цветы, елочные шарики (для новогодних подсвечников). Чтобы сделать подсвечник мобильным и наполнить его более мелкими деталями (бусинами, камушками, ракушками), приклейте к основанию будущего подсвечника старый компакт-диск. Диск предварительно оклейте цветной бумагой или фольгой – так вы не только повысите эстетические свойства поделки, но и ликвидируете отверстие в середине диска. Перламутровые бусины в бокале придают подсвечнику изящность и нежность В бокале можно оформить целый новогодний пейзаж Не менее простой, но безумно изящный подсвечник получится, если в бокал поместить свечу-таблетку, предварительно создав в его чаше композицию из еловых веток и палочек корицы, живых цветов и листьев, песка и ракушек. По краю бокала можно приклеить каемку из тесьмы, мишуры, страз, аналогично украсить ножку и основание. Невероятно романтичным станет подсвечник с плавающей свечей – те же елочные иголки, ягоды шиповника, бусины можно залить водой и на ее поверхность пустить свечу-таблетку. Бокал можно заполнить совершенно любым декором, подходящим по тематике вечера Можно превратить бокал со свечой в подобие настольной лампы. Для этого нужно изготовить из цветной бумаги или картона абажур. Абажур – это обыкновенный конус со срезанной вершиной. Благодаря такой форме абажур даже не нужно фиксировать на бокале. Можно дополнительно украсить светильник тесьмой, бумажными цветами, аппликациями, стразами, перфорацией, на ножку повязать ленточку, обмотать пряжей или узкими полосками бумаги. Подсвечник из бокала с абажуром станет чудесным украшением праздничного стола

3 Подсвечник из бутылки своими руками Эксклюзивный и необыкновенно красивый подсвечник можно создать из чего угодно, даже из разбитой пивной бутылки. Бутылку можно разбить нарочно, если аккуратно ударить по ней молотком, предварительно завернув в газету. Убираем мелкие осколки, оставив горлышко и часть с донышком. Острые края желательно обработать наждачной бумагой для безопасности дальнейших работ. Горлышко переворачиваем и приклеиваем к донышку бутылки, используя силиконовый клей. Немного фантазии — и простые бутылки превращаются в оригинальный подсвечник Пара ярких акцентов придадут подсвечнику эффектность и оригинальность Оригинальные подсвечники ручной работы из стеклянных бутылок Все сколы заливаем клеем, после чего обливаем клеем будущий подсвечник в произвольном порядке, создавая на поверхности стекла абстрактные узоры. После того как клей высохнет, покрываем изделие краской из баллончика, лучше всего использовать золотистую или серебристую краску. Осталось установить в узкую часть подсвечника свечу, а основание украсить цветами из ткани, бумаги, фольги, бусин.

4 Подсвечники из стеклянной бутылки темного оттенка Двойной подсвечник — очень необычно и красиво