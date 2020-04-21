Трогательно: медиа-художники провели акцию в поддержку врачей (Фото, Видео)

Новости культуры:Медиа-художники из пяти континентов мира объединились ради борьбы с COVID-19.

Медиа-художники из разных стран мира объединились для создания мультимедийного проекта "Один мир. Одно сердце" в поддержку борьбы с коронавирусом. Одновременно в разных странах в знак благодарности врачам и всем, кто борется против пандемии, состоялась трансляция анимационного 3D mapping шоу. Инициативу поддержало 46 художников из пяти континентов. Украину в проекте представила международная студия "Magic Innovations", известная многими проектами, в том числе проекцией на монумент "Родина-мать" во время Евровидения, интерактивными сказками для детей "Дом Интерактивных Приключений", "Лапландия 360" и другими.

"Мир сейчас объединяет борьба с коронавируса, и мы призываем всех не терять надежду и бодрость духа, - комментирует Остап Хитрук, представитель от Украины, основатель Magic Innovations. Наша сила в единстве. Добрые слова и, главное, добрые дела, поддержка друг друга сегодня важны как никогда. Мы разработали и реализовали проект за собственные средства, чтобы проявить знак любви и благодарности всем врачам, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией, всем, кто соблюдает меры карантина и остается дома, чем препятствует распространению вируса".

Сквозным элементом шоу и его символом стало пурпурное сердце. Именно с него начиналась трансляция видео во всех странах. Каждая творческая команда находила свой способ передать главный посыл - важность солидарности, единства всех людей независимо от национальности, культуры или религии, во время борьбы с коронавирусом.

На подготовку у команд была всего неделя. Все креативы объединили в одно видео, которое проектировалось одновременно на фасадах зданий в Бухаресте (Румыния), Будапеште (Венгрия), Монтеррейе (Мексика), Сиэтле (США), Киеве и других городах.

Важно отметить, что организаторы держали в тайне, на каких зданиях будет транслироваться проекция, чтобы не нарушать режим карантина из-за желания большого количества людей увидеть шоу.