Скачать
Вторник, 21.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 в Украине: У Президента рассматривают вариант продления карантина
COVID-19 в Украине: У Президента рассматривают вариант продления карантина
ВОЗ: Коронавирус имеет животное происхождение
ВОЗ: Коронавирус имеет животное происхождение
Шевченко — единственный кандидат на должность президента лиги
Шевченко — единственный кандидат на должность президента лиги
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 апреля

Как сделать красивые сережки своими руками? (Фото)

Смотрите фото (7)
Как сделать красивые сережки своими руками? (Фото)
13:31 Сегодня Телеграф masterlomaster.samodelkinoblog.com Фото: masterlomaster.samodelkinoblog.com

Новости культуры:Аксессуары очень важны для гармоничного образа. Дополнить его можно массивными серьгами.

  • 1

    Что потребуется

    шаблон жесткий, фетр, бисер, бусины, ножницы, мононить, иголка, картон, клей момент, гвоздики.

  • 2

    Как сделать

    Нарисуйте на бумаге трафарет для будущих сережек. Они могут быть любой формы и размера по вашему желанию. Согните его пополам и вырежете.

  • 3

    Переведите трафарет на фетр, вырежете детали.

  • 4

    В хаотичном порядке пришейте бисер и бусины на фетр с помощью мононити. Начните с более крупных компонентов, постепенно переходя к мелким.

    Вырежете детали, будьте осторожны, не заденьте нить с обратной стороны.

    Наметьте середину каждой детали. Сшейте их мононитью, украсив место стыка бусиной.

  • 5

    Вырежете из картона уплотнение для сережек, приклейте на клей момент.

    Для обратной стороны вырежете такие же детали из фетра. Приклейте. Можно использовать вместо него экокожу.

  • 6

    На деталь пусета перед наклеиванием второго слой фетра разместите крепления-гвоздики.

    Обработайте края с помощью бусин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Искусство, Рукоделие, Серьги своими руками, Как сделать серьги своими руками.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте, что люди замечают в Вас при первой встрече
02 Борьба с Covid-19: ООН приняла резолюцию о доступе к лекарствам
03 Что мешает похудеть: факторы, замедляющие обмен веществ
04 Пожары в Украине: что происходит в Чернобыльской зоне и в Житомирской области
05 Глава ВОЗ о коронавирусе: Поверьте, самое сложное - впереди
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине увеличили минимальную помощь по безработице
В Украине увеличили минимальную помощь по безработице
Карта коронавируса в Украине и мире 21 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: Онлайн
В России за сутки более 5600 тысяч человек заразились коронавирусом
В России за сутки более 5 тысяч человек заразились COVID-19
ТОП 5 эффективных ритуалов на богатство
ТОП 5 эффективных ритуалов на богатство
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь