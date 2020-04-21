Как сделать красивые сережки своими руками? (Фото)

1 Что потребуется шаблон жесткий, фетр, бисер, бусины, ножницы, мононить, иголка, картон, клей момент, гвоздики.

2 Как сделать Нарисуйте на бумаге трафарет для будущих сережек. Они могут быть любой формы и размера по вашему желанию. Согните его пополам и вырежете.

3 Переведите трафарет на фетр, вырежете детали.

4 В хаотичном порядке пришейте бисер и бусины на фетр с помощью мононити. Начните с более крупных компонентов, постепенно переходя к мелким. Вырежете детали, будьте осторожны, не заденьте нить с обратной стороны. Наметьте середину каждой детали. Сшейте их мононитью, украсив место стыка бусиной.

5 Вырежете из картона уплотнение для сережек, приклейте на клей момент. Для обратной стороны вырежете такие же детали из фетра. Приклейте. Можно использовать вместо него экокожу.