Как сделать красивые сережки своими руками? (Фото)

Что потребуется
шаблон жесткий, фетр, бисер, бусины, ножницы, мононить, иголка, картон, клей момент, гвоздики.
Как сделать
Нарисуйте на бумаге трафарет для будущих сережек. Они могут быть любой формы и размера по вашему желанию. Согните его пополам и вырежете.
Переведите трафарет на фетр, вырежете детали.
В хаотичном порядке пришейте бисер и бусины на фетр с помощью мононити. Начните с более крупных компонентов, постепенно переходя к мелким.
Вырежете детали, будьте осторожны, не заденьте нить с обратной стороны.
Наметьте середину каждой детали. Сшейте их мононитью, украсив место стыка бусиной.
Вырежете из картона уплотнение для сережек, приклейте на клей момент.
Для обратной стороны вырежете такие же детали из фетра. Приклейте. Можно использовать вместо него экокожу.
На деталь пусета перед наклеиванием второго слой фетра разместите крепления-гвоздики.
Обработайте края с помощью бусин.