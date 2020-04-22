Необычные и исчезающие виды птиц в фотопроекте Тима Флэка (Фото)

Лондонский фотограф Тим Флэк (Tim Flach) путешествует по миру, запечатлевая уникальные узоры и необычные портреты животных ─ крупных и маленьких.
Часто фокусируя своё внимание на находящихся под угрозой исчезновения уязвимых видах, фотограф подчёркивает черты животных, которые могут исчезнуть с лица Земли из-за потери среды обитания, изменения климата и пагубной деятельности человека.
Фотограф работал с огромным количеством диких, домашних и содержащихся в неволе животных ─ от сайгаков и белуги до пегих тамаринов, лошадей и панголинов.