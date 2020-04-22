Необычные идеи поделок из пуговиц (Фото)

1 Эта настоящая картина из пуговиц, на самом деле, требует только полета вашей фантазии, и минимума материальных затрат. Оригинальные идеи по созданию панноГлавное, что стоит учитывать при создании панно – здесь нет ограничений. Вовсе не обязательно создавать сложный сюжет. Это может быть и простой, но эффектный рисунок. Ведь порой именно простые и незатейливые простые панно смотрятся по настоящему волшебно, придавая интерьеру выразительных и оригинальных ноток.

2 Создать такое пуговичное дерево сможет даже начинающая мастерица из куска картона и остатков самых обыкновенных пуговиц от ненужной одежды. Особенно эффектно смотрятся композиции в виде веток деревьев, обрамленные листвой, выполненной из белых и прозрачных пуговиц.

3 Простое в исполнении, но очаровательное по результату, «цветущее» дерево из пуговиц.

4 Хотите создать более изысканный элемент декора? Создайте панно, имеющие четкие очертания.

5 Причудливый цветок с переливающимися на солнце лепестками сделаем из пуговиц разных цветов. Композиции, выполненные из пуговиц разных размеров, окрашенных в контрастные оттенки, смотрятся весьма эффектно.

6 С помощью пуговиц можно даже выкладывать буквы и геометрические узоры.

7 Как нельзя кстати будут эти фурнитурные элементы и при создании оригинальных открыток.

8 Фон и рисунок для композиции можно придумать самому либо же воспроизвести уже кем-то воплощенные идеи.

9 Если поделки из пуговиц разместить в рамке, они станут еще более нарядной и заметной деталью интерьера, например, как эта удивительная бабочка с искрящимися ажурными крыльями из пуговиц.

10 Или красивый силуэт девушки, подол платья которой выложен пестрыми пуговицами…

11 Выбор ограничивается только вашей фантазией. Поделки из пуговиц своими рукамиДля создания украшения лучше всего использовать плоские пуговицы, имеющие по два или четыре отверстия по центру. Предлагаем вашему вниманию вариант изготовления панно, которое помимо эстетической задачи выполняет еще и практическую функцию. В нашем случае это панно выступает в роли основы для подвешивания цепочек, бус и других аксессуаров.

12 Помимо набора пуговиц для изготовления украшения потребуются такие материалы: деревянная или картонная основа; отрез мешковины или холста;4 пустых деревянных катушки;4 самореза по дереву; термоклей или «универсальный»; простой карандаш и лист бумаги.Если планируете придать четкие контуры композиции, для ее обрамления заранее подготовьте соответствующую размерам рамку. Такая подставка удобна тем, что позволит удобно разместить украшения, не дав им возможность перепутаться. Вы не будете тратить драгоценное время перед выходом из дома, которое часто уходит на распутывание скинутых в шкатулку браслетов и шнурков с подвесками.

13 Изготовление панно выполняют в такой последовательности: Из деревянной или картонной основы вырезают квадратную заготовку размером 20х20 см.На листе бумаги делают выкройку будущего сердца. Ее размеры должны составлять приблизительно 12х12 см.Бумажный шаблон прикладывают к картону, обводят по контуру карандашом, после чего вырезают заготовку.Обе заготовки оборачивают отрезами холста или мешковины и с тыльной стороны фиксируют клеем.Заготовку в форме сердца оформляют пуговицами. На квадратной основе вдоль одного из краев на равноудаленном расстоянии прикручивают на саморезы катушки.Обе заготовки соединяют между собой и тщательно проклеивают.Маленький секрет: чтобы получить симметричное изображение, лист складывают пополам и вдоль линии сгиба рисуют половину сердца, по которой в последствие и вырезают выкройку.

14 При создании пуговичного орнамента не стоит спешить. Элементы сначала просто выкладывают на основу, формируя рисунок. Лишь убедившись, что композиция получилась гармоничной, каждый элемент поочередно приподнимают и покрывают с тыльной стороны клеем. Поделки из пуговиц с детьми.Кроме пуговиц вы можете использовать для заполнения рисунка бусины и бисер. Кроме того, если пуговицы своими краями заходят друг на друга, они придают композиции дополнительный объем.

15 Для того, чтобы ваши поделки из пуговиц были аккуратными, сделайте два дубликата вашего рисунка. На одном экземпляре насухо выложите рисунок из пуговиц, неспешно подбирая пуговицы по цвету и фактуре. Когда первоначальный рисунок будет готов, начинайте заполнять пуговицами второй рисунок, смазывая клеем небольшие участки рисунка и перенося этот фрагмент с первого рисунка.

16 Подобные поделки из пуговиц можно делать не только на бумаге, но и на ткани, коже и т.д. Хорошим декораторским приемом является сочетание различных техник и фактур в этом настенном панно, в том числе, и применением простых пуговиц.

17 Простые поделки из пуговиц, несмотря на то, что могут быть сделаны даже ребенком, станут настоящей изюминкой вашего интерьера.