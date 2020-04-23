Поделки из остатков пряжи: творческие идеи (Фото)

1 Но что еще можно сделать из остатков пряжи? Пряжу можно использовать чтобы сделать декоративные элементы и украшения, сделать нарядные аксессуары для дома или просто добавить акценты. Есть много интересных проектов, поделок, которые можно сделать из остатков пряжи. Вот некоторые идеи поделок из пряжи: Вазы из завернутых бутылок.

2 Одна из вещей, которую можно создать из остатков пряжи – красивая ваза для цветочных композиций. Мы уже делали с Вами упакованные веревками бутылки, но пряжа более тонкая и нежная.

3 Чтобы сделать вазу понадобится всего лишь стеклянная бутылка, остатки пряжи и клей.

4 Начать лучше с верхней части бутылки. Поместите пряжу в клей, а затем начните обертывать бутылку. Продолжайте вниз по всей бутылке, пока не достигнете дна. Сделайте еще один небольшой мазок клея вдоль дна, и закрепите конец пряжи. Ручки столовых приборов из остатков пряжи. Аналогичная методика может быть использована, чтобы придать более оригинальный вид столовым приборам. Это очень простой процесс. Нанесите немного клея, а затем просто оберните пряжей. Вы можете использовать один цвет или несколько цветов, можете создать свой собственный дизайн.

5 Конечно это не совсем практично, особенно, когда нужно будет мыть посуду, но это хорошая идея для особого случая, что бы украсить праздничный стол.

6 Абажур из остатков пряжи. Можно использовать пряжу, чтобы обновить аксессуары для дома. Например, можно начать с абажура.Для этого проекта понадобится пряжа, клеевой пистолет и ножницы. Начинать с верхней части абажура и плотно обертывать. Вполне можно использовать несколько цветов, и создавать самые разные виды конструкций и моделей. Когда Вы дойдете до низа абажура, отрежьте лишнюю пряжу и убедиться, что там достаточно клея, чтобы пряжа держалась на месте. Предметы для хранения обернутые пряжей. Это очень здорово и удобно, когда рабочее место хорошо организовано, выглядит симпатично, и опрятно. Но, для этого может понадобиться много разных коробочек и контейнеров., и если они расположены на видном месте, то конечно же они должны хорошо выглядеть.

7 И здесь могут помочь остатки пряжи. Даже самый невзрачный контейнер, стакан или банка смогут приобрести привлекательный вид.

8 Для этот понадобится совсем немного: — пустая банка, (подойдут банки из под кофе, жестяные банки, или пластиковый контейнер) — остатки пряжи — Ножницы, крючок (он может понадобиться для того, что бы заправить концы пряжи). Картина из остатков пряжи. Из остатков пряжи можно создать даже свой уникальный холст – картину не хуже известного квадрата Малевича. Такая картина может стать хорошим декоративным элементом декора Вашего дома, а цвета Вы выбираете сами, более подходящие к Вашему интерьеру.

9 Это действительно может считаться произведением искусства. Чтобы сделать картину Вам нужно всего лишь иметь холст, пряжу и ножницы. Подвесной светильник из остатков пряжи. Это простой и изысканный подвесной светильник, который вполне можно сделать самостоятельно. Для проекта понадобится средних размеров мяч, миска, вазелин, пряжа, клей, кукурузный крахмал, вода, газеты и аэрозольная краска или клей.