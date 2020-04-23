Поделки из остатков пряжи: творческие идеи (Фото)

Но что еще можно сделать из остатков пряжи? Пряжу можно использовать чтобы сделать декоративные элементы и украшения, сделать нарядные аксессуары для дома или просто добавить акценты. Есть много интересных проектов, поделок, которые можно сделать из остатков пряжи.
Вот некоторые идеи поделок из пряжи:
Вазы из завернутых бутылок.
Одна из вещей, которую можно создать из остатков пряжи – красивая ваза для цветочных композиций. Мы уже делали с Вами упакованные веревками бутылки, но пряжа более тонкая и нежная.
Чтобы сделать вазу понадобится всего лишь стеклянная бутылка, остатки пряжи и клей.
Начать лучше с верхней части бутылки.
Поместите пряжу в клей, а затем начните обертывать бутылку.
Продолжайте вниз по всей бутылке, пока не достигнете дна.
Сделайте еще один небольшой мазок клея вдоль дна, и закрепите конец пряжи.
Ручки столовых приборов из остатков пряжи.
Аналогичная методика может быть использована, чтобы придать более оригинальный вид столовым приборам.
Это очень простой процесс. Нанесите немного клея, а затем просто оберните пряжей. Вы можете использовать один цвет или несколько цветов, можете создать свой собственный дизайн.
Конечно это не совсем практично, особенно, когда нужно будет мыть посуду, но это хорошая идея для особого случая, что бы украсить праздничный стол.
Абажур из остатков пряжи.
Можно использовать пряжу, чтобы обновить аксессуары для дома. Например, можно начать с абажура.Для этого проекта понадобится пряжа, клеевой пистолет и ножницы.
Начинать с верхней части абажура и плотно обертывать. Вполне можно использовать несколько цветов, и создавать самые разные виды конструкций и моделей. Когда Вы дойдете до низа абажура, отрежьте лишнюю пряжу и убедиться, что там достаточно клея, чтобы пряжа держалась на месте.
Предметы для хранения обернутые пряжей.
Это очень здорово и удобно, когда рабочее место хорошо организовано, выглядит симпатично, и опрятно. Но, для этого может понадобиться много разных коробочек и контейнеров., и если они расположены на видном месте, то конечно же они должны хорошо выглядеть.
И здесь могут помочь остатки пряжи. Даже самый невзрачный контейнер, стакан или банка смогут приобрести привлекательный вид.
Для этот понадобится совсем немного:
— пустая банка, (подойдут банки из под кофе, жестяные банки, или пластиковый контейнер)
— остатки пряжи
— Ножницы, крючок (он может понадобиться для того, что бы заправить концы пряжи).
Картина из остатков пряжи.
Из остатков пряжи можно создать даже свой уникальный холст – картину не хуже известного квадрата Малевича.
Такая картина может стать хорошим декоративным элементом декора Вашего дома, а цвета Вы выбираете сами, более подходящие к Вашему интерьеру.
Это действительно может считаться произведением искусства.
Чтобы сделать картину Вам нужно всего лишь иметь холст, пряжу и ножницы.
Подвесной светильник из остатков пряжи.
Это простой и изысканный подвесной светильник, который вполне можно сделать самостоятельно.
Для проекта понадобится средних размеров мяч, миска, вазелин, пряжа, клей, кукурузный крахмал, вода, газеты и аэрозольная краска или клей.
Смешайте клей, воду и кукурузный крахмал, а затем намочите пряжу в этой смеси клея.
Упакуйте мяч пряжей, обертывая ее вокруг мяча, это можно делать произвольным образом, так даже интересней. Затем отложите обернутый мяч в сторону на 24 часа. Затем сделайте несколько отверстий в шаре, и удалите его через отверстие в нижней части. Абажур для светильника готов.
Эти простые поделки из остатков пряжи помогут добавить некоторый шарм и обаяние Вашему дому.