Скачать
Воскресенье, 26.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Порошенко, Турчинов и Воронченко могут получить подозрения в госизмене
Порошенко, Турчинов и Воронченко могут получить подозрения в госизмене
В Берлине люди протестовали против карантина
В Берлине люди протестовали против карантина
Формула-1 продлила карантин для команд
Формула-1 продлила карантин для команд
Антипасха 2020: народные приметы и традиции
Антипасха 2020: народные приметы и традиции

Очень непривычно: самые известные персонажи мультфильмов в старости

Очень непривычно: самые известные персонажи мультфильмов в старости
02:14 Сегодня Телеграф twizz.ru Фото: twizz.ru

Новости культуры:Художник Андрей Тарусов состарил персонажей наших любимых мультиков. Получились любопытные и очень непривычные образы!

  • 1

    Дорожный бегун и койот Вилли

  • 2

    Том и Джерри

  • 3

    Мики и Мини Маус

  • 4

    Порки Пиг

  • 5

    Гуфи 

  • 6

    Твити и Сильвестр

  • 7

    Дейзи Дак

  • 8

    Багз и Лола Банни

  • 9

    Дональд Дак

  • 10

    Даффи Дак

На рисунок Бэнкси "надели" защитную маску

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мультфильмы, Искусство, Картинки, Персонажи, Персонажи с мультфильмов, Детские мультики.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите волшебный сосуд и узнайте, что скрывает Ваша душа
02 Выздоровевшие от COVID-19: ВОЗ выступила против введения "иммунных паспортов"
03 На Буковине несовершеннолетнюю изнасиловал 60-летний знакомый
04 Антипасха 2020: народные приметы и традиции
05 Школа 2020: В Минобразования рассказали, когда в закончится учебный год
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Мариуполе у 22 человек выявили COVID-19
В Мариуполе у 22 человек выявили COVID-19
В мире уже более 200 тысяч смертей от COVID-19
В мире уже более 200 тысяч смертей от COVID-19
В СМИ опубликовали сообщение о смерти Ким Чен Ына
В СМИ опубликовали сообщение о смерти Ким Чен Ына
Мадонна поздравила своего 27-летнего бойфренда с днем рождения (Фото)
Мадонна поздравила своего 27-летнего бойфренда с днем рождения (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь