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Квилинговые поделки для начинающих (Фото)

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Квилинговые поделки для начинающих (Фото)
05:28 Сегодня Телеграф delaemrukami.org Фото: delaemrukami.org

Новости культуры:Квиллинг — незнакомое слово, означающее выполнение поделок из полос бумаги, которые скручиваются в спирали, из которых формируются различные формы.

  • 1

    История возникновения техники

    Данная техника возникла ещё в средние века, когда доминиканские монахи, обрезая края книг, сворачивали ленточки и крепили их к концам птичьих перьев.

    Затем к XVIII веку этим занятием заинтересовались знатные дамы. Но к началу XX все было позабыто.

  • 2

    Современное состояние квиллинга

    На сегодня квиллинг становится весьма популярным искусством. Он распространен по всему миру. Но в связи с тем, что базовой школы изначально не было, то в каждой стране формировалась своя техника. Так восточное направление квиллинг более сложное.

    Тут используются сложные орнаменты, образующие красивые декоративные панно.

  • 3

    Что понадобится для создания поделки

    Для того, чтобы понять как делать квиллинговые поделки по схемам, можно первоначально ознакомиться с теми материалами в которых возникает необходимость. А также со с этим пошагово нужно будет сделать, чтобы результат работы порадовал.

    Прежде чем приступить к созданию поделки в технике квиллинг, нужно приобрести следующие материалы:

    Полоски бумаги. Их можно купить, а можно и нарезать из цветной бумаги.

    Ножнички с острыми и тонкими концами.

    Клей.

    Пинцет.

    Офицерская линейка или линейка с фигурами различных размеров и формы.

    Деревянный или пластиковый стержень, чтобы накручивать полоски бумаги.

  • 4

    Начало работы в технике квиллинг

    Перед тем как приступить к работе, следует создать рисунок. Он станет будущей основой для поделки.

    Рисунки станут схемой для квиллинговых поделок поэтому стоит отнестись к этому этапу ответственно.

  • 5

    В качестве примера приведена пошаговая инструкция по изготовлению квиллинговой поделки для создания цветов. Этот вариант предполагает композицию из роллов.

  • 6

    Намечается на основе рисунок. Он станет базой для будущего цветка. Определиться с цветом. Подобрать несколько оттенков. Это позволит композиции приобрести глубину и определенный шарм.

  • 7

    Далее взять полоску бумаги и накрутить ее плотно на стержень. Далее аккуратно распустить намотанную ленту. Она закрутиться сама собой. Свободный конец аккуратно приклеить к основе спирали таким образом, чтобы не осталось свободно торчащего конца.

  • 8

    После этого можно придавать полоскам любую форму, например капли или узкого овала. Сформировав нужное количество роллов и придав каждому из них нужную форму – выложить рисунок.

  • 9

    Варианты поделок для тех, у кого нет опыта

    В технике квиллинг используются следующие элементы:

    Ролл.

    Петля.

    Тугая спираль.

    Капля.

    Рожки.

    Лапка.

    Квадрат.

    Свободная спираль.

    Существует ещё масса вариантов элементов. Но каждый из них, особенно в восточных техниках, требует определенного опыта. Рука должна прочувствовать, как сильно закрутить бумагу, чтобы получить то, что задумано.

  • 10

    Вариант изготовления композиции из цветов:

    Создаём элемент капля – для этого берём полоску и начинаем ее достаточно плотно на палочке. После этого отпускаем.

  • 11

    Когда она слегка развернется взять указательным пальцем и сместить центр в одну сторону. После этого, придерживая за смещенный центр одной рукой пальцами другой придавить край, защипнув бумагу.

  • 12

    Свернуть роллы. После этого взять и выложить нужный узор.

    Интересно выглядит техника, когда накладываются элементы между собой один на другой. Это придает определенную фактуру.

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Искусство, Поделки, Квилинг, Поделки своими руками, Квилинговые поделки.
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