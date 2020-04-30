Квилинговые поделки для начинающих (Фото)

История возникновения техники
Данная техника возникла ещё в средние века, когда доминиканские монахи, обрезая края книг, сворачивали ленточки и крепили их к концам птичьих перьев.
Затем к XVIII веку этим занятием заинтересовались знатные дамы. Но к началу XX все было позабыто.
Современное состояние квиллинга
На сегодня квиллинг становится весьма популярным искусством. Он распространен по всему миру. Но в связи с тем, что базовой школы изначально не было, то в каждой стране формировалась своя техника. Так восточное направление квиллинг более сложное.
Тут используются сложные орнаменты, образующие красивые декоративные панно.
Что понадобится для создания поделки
Для того, чтобы понять как делать квиллинговые поделки по схемам, можно первоначально ознакомиться с теми материалами в которых возникает необходимость. А также со с этим пошагово нужно будет сделать, чтобы результат работы порадовал.
Прежде чем приступить к созданию поделки в технике квиллинг, нужно приобрести следующие материалы:
Полоски бумаги. Их можно купить, а можно и нарезать из цветной бумаги.
Ножнички с острыми и тонкими концами.
Клей.
Пинцет.
Офицерская линейка или линейка с фигурами различных размеров и формы.
Деревянный или пластиковый стержень, чтобы накручивать полоски бумаги.
Начало работы в технике квиллинг
Перед тем как приступить к работе, следует создать рисунок. Он станет будущей основой для поделки.
Рисунки станут схемой для квиллинговых поделок поэтому стоит отнестись к этому этапу ответственно.
В качестве примера приведена пошаговая инструкция по изготовлению квиллинговой поделки для создания цветов. Этот вариант предполагает композицию из роллов.
Намечается на основе рисунок. Он станет базой для будущего цветка. Определиться с цветом. Подобрать несколько оттенков. Это позволит композиции приобрести глубину и определенный шарм.
Далее взять полоску бумаги и накрутить ее плотно на стержень. Далее аккуратно распустить намотанную ленту. Она закрутиться сама собой. Свободный конец аккуратно приклеить к основе спирали таким образом, чтобы не осталось свободно торчащего конца.
После этого можно придавать полоскам любую форму, например капли или узкого овала. Сформировав нужное количество роллов и придав каждому из них нужную форму – выложить рисунок.
Варианты поделок для тех, у кого нет опыта
В технике квиллинг используются следующие элементы:
Ролл.
Петля.
Тугая спираль.
Капля.
Рожки.
Лапка.
Квадрат.
Свободная спираль.
Существует ещё масса вариантов элементов. Но каждый из них, особенно в восточных техниках, требует определенного опыта. Рука должна прочувствовать, как сильно закрутить бумагу, чтобы получить то, что задумано.
Вариант изготовления композиции из цветов:
Создаём элемент капля – для этого берём полоску и начинаем ее достаточно плотно на палочке. После этого отпускаем.
Когда она слегка развернется взять указательным пальцем и сместить центр в одну сторону. После этого, придерживая за смещенный центр одной рукой пальцами другой придавить край, защипнув бумагу.
Свернуть роллы. После этого взять и выложить нужный узор.
Интересно выглядит техника, когда накладываются элементы между собой один на другой. Это придает определенную фактуру.