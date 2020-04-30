Квилинговые поделки для начинающих (Фото)

1 История возникновения техники Данная техника возникла ещё в средние века, когда доминиканские монахи, обрезая края книг, сворачивали ленточки и крепили их к концам птичьих перьев. Затем к XVIII веку этим занятием заинтересовались знатные дамы. Но к началу XX все было позабыто.

2 Современное состояние квиллинга На сегодня квиллинг становится весьма популярным искусством. Он распространен по всему миру. Но в связи с тем, что базовой школы изначально не было, то в каждой стране формировалась своя техника. Так восточное направление квиллинг более сложное. Тут используются сложные орнаменты, образующие красивые декоративные панно.

3 Что понадобится для создания поделки Для того, чтобы понять как делать квиллинговые поделки по схемам, можно первоначально ознакомиться с теми материалами в которых возникает необходимость. А также со с этим пошагово нужно будет сделать, чтобы результат работы порадовал. Прежде чем приступить к созданию поделки в технике квиллинг, нужно приобрести следующие материалы: Полоски бумаги. Их можно купить, а можно и нарезать из цветной бумаги. Ножнички с острыми и тонкими концами. Клей. Пинцет. Офицерская линейка или линейка с фигурами различных размеров и формы. Деревянный или пластиковый стержень, чтобы накручивать полоски бумаги.

4 Начало работы в технике квиллинг Перед тем как приступить к работе, следует создать рисунок. Он станет будущей основой для поделки. Рисунки станут схемой для квиллинговых поделок поэтому стоит отнестись к этому этапу ответственно.

5 В качестве примера приведена пошаговая инструкция по изготовлению квиллинговой поделки для создания цветов. Этот вариант предполагает композицию из роллов.

6 Намечается на основе рисунок. Он станет базой для будущего цветка. Определиться с цветом. Подобрать несколько оттенков. Это позволит композиции приобрести глубину и определенный шарм.

7 Далее взять полоску бумаги и накрутить ее плотно на стержень. Далее аккуратно распустить намотанную ленту. Она закрутиться сама собой. Свободный конец аккуратно приклеить к основе спирали таким образом, чтобы не осталось свободно торчащего конца.

8 После этого можно придавать полоскам любую форму, например капли или узкого овала. Сформировав нужное количество роллов и придав каждому из них нужную форму – выложить рисунок.

9 Варианты поделок для тех, у кого нет опыта В технике квиллинг используются следующие элементы: Ролл. Петля. Тугая спираль. Капля. Рожки. Лапка. Квадрат. Свободная спираль. Существует ещё масса вариантов элементов. Но каждый из них, особенно в восточных техниках, требует определенного опыта. Рука должна прочувствовать, как сильно закрутить бумагу, чтобы получить то, что задумано.

10 Вариант изготовления композиции из цветов: Создаём элемент капля – для этого берём полоску и начинаем ее достаточно плотно на палочке. После этого отпускаем.

11 Когда она слегка развернется взять указательным пальцем и сместить центр в одну сторону. После этого, придерживая за смещенный центр одной рукой пальцами другой придавить край, защипнув бумагу.