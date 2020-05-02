Одуванчики из фоамирана своими руками (Фото)

1 Использовать их можно для украшения заколок, резинок, ободков, а так же для букетов, композиций и прочих интерьерных украшений. Техника изготовления предельно проста. При этом получившиеся на выходе одуванчики даже не подумают поникнуть. Они будут выглядеть, словно только что сорванные, даже после длительной носки. Для изготовления очаровательных резиночек понадобятся: тонкий фоамиран желтого и зеленого цветов линейка пинцет ножницы клеевой пистолет обычные резинки для волос желтого или зеленого цвета

2 Линейка в данном случае определяет ширину полос фоамирана, необходимых для создания одуванчика. Длина желтой полосы, необходимой для изготовления 1 одуванчика составляет 90 см, а зеленой — 20 см. Для удобства складываем полосу фоамирана вдвое, фиксируем при помощи обычного зажима для волос, и только после этого начинаем нарезать. Разрезы делаем по длине всей ленты с отступом от верхнего края в 0,5 см. Аналогично поступаем с зеленой полоской. Захватив край желтой заготовки пинцетом, постепенно промазываем клеем не разрезанный фрагмент и одновременно скручиваем основу будущего одуванчика. По окончании одной полосы, не делая промежутка, переходим к накрутке следующей.

3 Окончив намотку желтого фоамирана, прокладываем зеленую полосу. Сделав полный круг, обрезаем излишки, проклеиваем бок и даем клею подсохнуть. Включив газ, проводим тепловую обработку, в результате которой заготовка постепенно станет превращаться в одуванчик. Держим цветок на расстоянии 30 см от конфорки лицом вниз. От нагрева фоамиран начнет расходиться.

4 Не ожидая, пока фоамиран остынет, распушиваем его и придаем нужную форму цветку. После чего просто вынимаем пинцет. Перевернув заготовку, делаем замеры. Заклеиваем донышко, а затем вырезаем несколько листиков и также приклеиваем их к основанию. Поскольку основание листьев не будет находиться на виду, копировать природную форму не обязательно. Важно, чтобы кончики были заострены, и листочки имели изгиб посредине.

5 Наш одуванчик выглядит реалистично и имеет натуральную величину. О том, что форма листьев далека от настоящей, никто не догадается.