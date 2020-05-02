Скачать
Суббота, 02.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине за сутки подтвердили 550 случаев COVID-19
В Украине за сутки подтвердили 550 случаев COVID-19
В мире продолжает расти количество заражений COVID-19
В мире продолжает расти количество заражений COVID-19
Агуэро может вернуться в чемпионат Испании
Агуэро может вернуться в чемпионат Испании
Иван Ветхопещерник: приметы и обряды на 2 мая
Иван Ветхопещерник: приметы и обряды на 2 мая

Одуванчики из фоамирана своими руками (Фото)

Смотрите фото (7)
Одуванчики из фоамирана своими руками (Фото)
10:18 Сегодня Телеграф masterlomaster.samodelkinoblog.com

Новости культуры:Удивляющие своей реалистичностью, не теряющие формы одуванчики из фоамирана выглядят потрясающе.

  • 1

    Использовать их можно для украшения заколок, резинок, ободков, а так же для букетов, композиций и прочих интерьерных украшений.

    Техника изготовления предельно проста. При этом получившиеся на выходе одуванчики даже не подумают поникнуть. Они будут выглядеть, словно только что сорванные, даже после длительной носки.

    Для изготовления очаровательных резиночек понадобятся:

    тонкий фоамиран желтого и зеленого цветов

    линейка

    пинцет

    ножницы

    клеевой пистолет

    обычные резинки для волос желтого или зеленого цвета

  • 2

    Линейка в данном случае определяет ширину полос фоамирана, необходимых для создания одуванчика. Длина желтой полосы, необходимой для изготовления 1 одуванчика составляет 90 см, а зеленой — 20 см.

    Для удобства складываем полосу фоамирана вдвое, фиксируем при помощи обычного зажима для волос, и только после этого начинаем нарезать. Разрезы делаем по длине всей ленты с отступом от верхнего края в 0,5 см. Аналогично поступаем с зеленой полоской.

    Захватив край желтой заготовки пинцетом, постепенно промазываем клеем не разрезанный фрагмент и одновременно скручиваем основу будущего одуванчика. По окончании одной полосы, не делая промежутка, переходим к накрутке следующей.

  • 3

    Окончив намотку желтого фоамирана, прокладываем зеленую полосу. Сделав полный круг, обрезаем излишки, проклеиваем бок и даем клею подсохнуть.

    Включив газ, проводим тепловую обработку, в результате которой заготовка постепенно станет превращаться в одуванчик. Держим цветок на расстоянии 30 см от конфорки лицом вниз. От нагрева фоамиран начнет расходиться.

  • 4

    Не ожидая, пока фоамиран остынет, распушиваем его и придаем нужную форму цветку. После чего просто вынимаем пинцет.

    Перевернув заготовку, делаем замеры. Заклеиваем донышко, а затем вырезаем несколько листиков и также приклеиваем их к основанию. Поскольку основание листьев не будет находиться на виду, копировать природную форму не обязательно. Важно, чтобы кончики были заострены, и листочки имели изгиб посредине.

  • 5

    Наш одуванчик выглядит реалистично и имеет натуральную величину. О том, что форма листьев далека от настоящей, никто не догадается.

  • 6

    Переворачиваем одуванчик и дополняем его резинкой для волос.

    Последний штрих — посаженная на одуванчик божья коровка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Искусство, Одуванчик, Рукоделие, Поделки своими руками, Что можно сделать своими руками, Одуванчики из фоамирана.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой у Вас цвет глаз? Этот тест определить главные черты Вашего характера
02 Новый клип на песню "Беги" Златы Огневич покоряет просторы интернета (Видео)
03 В Катаре из-за шторма столкнулись два пассажирских самолета (видео)
04 Кейт Миддлтон приобщает двухлетнего принца Луи к семейным традициям
05 В Днепропетровской области разбился самолет: есть погибшие (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Летнее тепло и дожди с грозами: погода на 2 мая
Летнее тепло и дожди с грозами: погода на 2 мая
Боевики усилили обстрелы на Донбассе, есть раненые
Боевики усилили обстрелы на Донбассе, есть раненые
Сегодня шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе
Сегодня шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе
Родительские субботы в мае 2020 года
Родительские субботы в мае 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь