Поделки из конфет своими руками (Фото)

1 На фото поделок из конфет сложно уловить технику создания сладких сувениров. Они поражают разнообразие формы, фактуры. Попробуйте придумать что-то свое, включите фантазию.

2 Санки, полные подарков Две крученые сладкие тросточки станут основой волшебных саней. Для поделки из конфет своими руками понадобятся: ножницы; клеевой пистолет; кусочки тонкой упаковочной ленты. Изготовить креативный подарок легко и просто: Роль полозьев волшебных саней играют тросточки. Их укладывают на столе параллельно друг другу. Сверху закрепляют сладкие подарки. Для дна санок отлично подойдет упаковка сладостей «Киндер» или небольшая плитка шоколада, соразмерная с длиной тросточек. Она закрепляется к тросточкам, вернее, к целлофану, в которые они упакованы, с помощью полосок скотча. Он не повредит тонкую шуршащую упаковку.

3 К плитке шоколада (дну) с помощью клеящего карандаша крепятся остальные подарки. Это могут быть: плоские прямоугольные конфеты; батончики; тонкие вафли; маленькие шоколадки. Если сделать санки с бортиком, в них разместится небольшой шоколадный Дед Мороз, его укрепляют на месте возницы.

4 Готовый сладкий сувенир перевязывают лентой. Удивительный подарок готов.

5 В семьях, где растут дети, принято изготавливать елочные игрушки своими руками. Любителям совместного творчества пригодятся идеи поделок из фантиков от конфет: Рыбки делаются из двух фантиков: большого и маленького, оба складываются по длине в плотную гармошку. Затем эти гармошки складывают пополам, обматывают ниткой посредине. Обе складывают V-образно. Фигурка из большого фантика – туловище рыбки, из маленького – хвостик.

6 Гирлянда, для нее потребуется много фантиков. Их дважды сгибают пополам, чтобы получились плотные небольшие прямоугольники. Их нанизывают на длинную нитку, чередуя с бусинами или делая узелки на нитке. Помпоны, для них нужны мягкие фантики. Несколько гармошек соединяют вместе, перетягивают посредине ниткой. Ее связывают, оставляя длинные кончики, из них получится петелька для подвешивания игрушки на Елку. Осталось расправить фантики, чтобы образовался пушистый помпончик.

7 Маленькая елочка. Понадобится по 4 фантика пяти разных форматов. Их складывают так, чтобы получились квадратики.

8 Нанизывают детали Елочки на прочную нитку, начиная с большого, пирамидкой. Затем углы ориентируют относительно друг друга, чтобы кончики торчали в разные стороны. На нитке делают крепежную петельку.

9 Шкатулки для пустячков В технике декупажа оформляют коробки любого формата. Если выбирать объемные упаковки, поделки из коробки от конфет легко превратить в футляр для подарка. Основные этапы работы: поверхность коробки грунтуют клеем ПВА; пока грунтовка сохнет, из салфеток выстригают или выщипывают рисунки – фрагменты декора (если салфетки многослойные, используют только верхний, с рисунком); фрагменты один за одним наклеивают на коробку; сначала с внутренней стороны рисунок сбрызгивают лаком для волос, затем налепляют, сверху покрывают клеем ПВА (после высыхания он становится прозрачным); готовую коробку покрывают акриловым лаком. Для работы лучше выбирать специальные салфетки, их можно приобрести в специализированных отделах для творчества. Там же могут распечатать понравившиеся рисунки на цветном принтере.

10 Женские штучки Как сделать поделку из конфет девушке или женщине? Можно остановиться на букете. Для основания каждого цветка на деревянную шпажку крепят конфету, затем – лепестки, листики. В такой технике делают: розы; маки; тюльпаны; подснежники. Такие поделки из конфет на Новый год дополняют веточками хвойников: на протоку накручивают полоски зеленой бумаги, нарезанные лапшой с одной стороны.

11 С помощью цветов и веточек создают композиции для украшения праздничного стола, декоративные рождественские венки.