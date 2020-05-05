Удивительные моменты марокканской жизни в работах румынского фотографа Румынский фотограф Аурел Пэдурару (Aurel Paduraru) в 2018 году отправился в Марокко, чтобы "открыть для себя эту страну и почувствовать её вибрации". По его словам, у каждого места в этой стране есть своя собственная красота - от Марракеша до Айт-Бен-Хадду, от пустыни Сахара до города Фес - со своими контрастам, как между многолюдным и шумным Марракешем и одиночеством пустыни. Предлагаем вам взглянуть на несколько атмосферных фотографий, которые он сделал во время своего путешествия.