Вышивка лентами - с чего начать! (Фото)

1 НЕМНОГО ИСТОРИИ Принято считать, что вышивка лентами как отдельное направление в рукоделии сформировалась около 350 лет назад. Местом ее возникновения стала Франция. Распространение вышивки произошло благодаря освоению французскими мастерами итальянской техники изготовления шелковых лент. До начала XVIII века вышивка лентами была привилегией исключительно дворянства. Сначала ее использовали для украшения нарядов и обуви, затем в интерьере помещений. Изысканными ленточными цветами декорировали шторы, покрывала, обивку мебели, диванные подушки и прочее. Цветы из лент на старинном платье.

2 ОСОБЕННОСТИ ВЫШИВКИ ЛЕНТАМИ Основной особенностью вышивки являются, конечно, сами ленты, пришедшие некогда на смену привычным нитям. Благодаря использованию лент достигается эффект объемности, а вместе с ним и реалистичность работ. Для освоения техники достаточно знать несколько несложных в исполнении швов. Комбинируя их различным образом, получается создавать вещи удивительной красоты. В качестве узоров чаще всего выбираются цветочные мотивы. Вообще же тематика вышивки лентами может быть самой разной: от пейзажей и натюрмортов до изображений животных и птиц.

3 СОВРЕМЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ Сегодня вышивка лентами имеет широкое применение. В этой технике создаются картины, вышивкой украшают одежду и предметы быта. Ленточными узорами расписывают головные уборы, сумки, косметички, пояса и даже обувь. Вышивка лентами может украшать шкатулку, игольницу, мешочки-саше, подушечки для обручальных колец; ее используют и для декора свадебных платьев. Везде эта вышивка — объемная и красивая — смотрится весьма эффектно.

4 МАТЕРИАЛЫ Ленты С течением времени ленты для вышивки стали использоваться не только шелковые. Широкую популярность приобрели атласные ленты. В современных наборах для вышивания чаще можно встретить именно такие ленты. Ткань С одной стороны, ткань должна быть довольно прочной, чтобы вышивка не провисала; с другой стороны, иголка через эту ткань должна проходить достаточно легко. Считается, что хорошо подходит для вышивания лентами габардин — натуральная ткань из определенного сорта шерсти, а именно, из шерсти овец породы меринос. Новичкам лучше выбрать обычную канву — хлопковую или льняную. Вообще же ткань может использоваться разная в зависимости от планируемого применения вышитой работы и того эффекта, который хочется получить. Что еще? В работе также используются иглы, нитки, ножницы, краски для ткани и шелка на основе акрила (с помощью них удается придавать особую реалистичность цветам, листочкам и другим элементам вышивки). Понадобятся маркеры или другие принадлежности для перевода рисунка на ткань, который может наноситься, в том числе, при помощи шаблона. Для украшения вышивки могут использоваться стразы, бусины, кружева и другие декоративные элементы. Об особенностях вышивки лентами мы попросили рассказать Екатерину Кубрак, мастера и педагога по вышивке лентами. Она также поделилась с нами процессом создания ленточной вышивки и оформления ее в брошь.

5 Об отличиях и процессе Вышивка лентами отличается от других видов вышивки тем, что в этой технике сочетается много разных приемов. Сначала делается эскиз к работе (если мы говорим об авторской вышивке). Это может быть эскиз акварелью или эскиз маслом. Далее начинается процесс самого вышивания. Так как вышивка лентами — это преимущественно объемные картины, в ней важна перспектива, цвет, композиция; вышивку мы делаем не только как вышивальщицы, но и как скульпторы, придавая форму и объем. Затем следует тонировка и доработка мелких деталей. Когда мы вышиваем картину, мы как художники рисуем, только используем наряду с красками ленты.

6 О дизайнерском воплощении Вышивка лентами — это не только живописные пейзажи и цветы. Это и прикладная вышивка, и вышивка на одежде, и вышивка интерьерная и, в некотором смысле, даже миниатюрная (украшения). Вышивка на одежде популярна, и многие именитые дизайнеры используют ее в своих творениях. Мне и моим ученикам посчастливилось поработать с дизайнером Алиной Герман. Наши вышивки побывали в миланском салоне и не только. Работы ЕкатериныКартины поражают реалистичностью изображения. Убедитесь сами!