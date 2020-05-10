Как сделать ночник своими руками (Фото)

1 Что потребуется шаблон картон гирлянда клей краски кисть стразовая лента Как сделать Из картона сделайте основу для будущего светильника по шаблону. Можно использовать любой вариант. В данном случае это единорог. Разметьте детали и сделайте проколы под будущие лампочки.

2 Из гофрированного картона сделайте стенки, приклейте их по сделанной ранее разметке. Стенки должны выпирать не только на переднюю, но и на заднюю сторону.

3 Покрасьте внутреннюю часть белым цветом.

4 Добавьте дополнительные оттенки на свое усмотрение.

5 Сделайте еще одну деталь, которая будет выполнять роль задника.

6 Гирлянду вставьте в сделанные заранее отверстия. Зафиксируйте ее с обратной стороны клеем. Приклейте задник, чтобы закрыть провода. Не забудьте вывести выключатель наружу.