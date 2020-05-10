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Как сделать ночник своими руками (Фото)

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Как сделать ночник своими руками (Фото)
11:50 Сегодня Телеграф samodelkinoblog.com Фото: pinterest.com

Новости культуры:Ночники – популярные декоративные элементы для комнат. При этом их можно просто и без проблем сделать самостоятельно.

  • 1

    Что потребуется

    шаблон

    картон

    гирлянда

    клей

    краски

    кисть

    стразовая лента

    Как сделать

    Из картона сделайте основу для будущего светильника по шаблону. Можно использовать любой вариант. В данном случае это единорог.

    Разметьте детали и сделайте проколы под будущие лампочки.

  • 2

    Из гофрированного картона сделайте стенки, приклейте их по сделанной ранее разметке. Стенки должны выпирать не только на переднюю, но и на заднюю сторону.

  • 3

    Покрасьте внутреннюю часть белым цветом.

  • 4

    Добавьте дополнительные оттенки на свое усмотрение.

  • 5

    Сделайте еще одну деталь, которая будет выполнять роль задника.

  • 6

    Гирлянду вставьте в сделанные заранее отверстия. Зафиксируйте ее с обратной стороны клеем.

    Приклейте задник, чтобы закрыть провода. Не забудьте вывести выключатель наружу.

  • 7

    Закройте боковые срезы картона стразовой лентой, посадив ее на клей.

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Искусство, Поделки, Рукоделие, Ночник, Как сделать ночник своими руками.
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