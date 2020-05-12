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Как сделать декоративное панно своими руками? (Фото)

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Как сделать декоративное панно своими руками? (Фото)
11:12 Сегодня Телеграф klubokidei.com Фото: pinterest.com

Новости культуры:От этого панно нельзя отвести глаз! Из шпаклевки, клея и красок создать настоящее произведение искусства — это истинный талант.

  • 1

    Материалы для панно:

    Холст на рамке;

    Шпаклевка;

    Кисти, линейка, скотч;

    Наждачная бумага;

    Горячий клей и клей ПВА;

    Пластиковая бутылка, картон;

    Полимерный клей, любой крахмал, растительное масло;

    Молды (силиконовые формы);

    Акриловые краски разных цветов;

    Акриловый лак.

    Начинаем создавать панно:

    На холст следует нанести шпаклевку, выровнять с помощью линейки. Когда она подсохнет, приклеить сверху скотч в шахматном порядке, чтобы получилась имитация кирпичной стены. Нанести сверху шпаклёвку ещё раз, выровнять, убрать скотч, дать высохнуть. Зачистить поверхность наждачной бумагой.

  • 2

    На высохшую и ровную поверхность нанести клей ПВА. Когда слой подсохнет, следом нанести акриловую белую краску. Когда она высохнет, покрыть поверхность акриловым лаком. Когда лак затвердеет, нанести серую краску и через 5 минут вытереть её влажной тряпкой, создавая эффект состаренной поверхности. Когда краска подсохнет, вновь нанести акриловый лак.

  • 3

    Для кашпо приклеить кусочек пластиковой бутылки к картону на горячий клей, лишнее обрезать.

  • 4

    Натянуть на заготовку отрезанный от колготок кусочек, внутри бутылки закрепить на горячий клей. Покрыть клеем ПВА, дождаться высыхания, затем нанести белую акриловую краску.

  • 5

    Когда слой белой краски высохнет, сухой кистью нанести серую краску. Закрепить работу лаком. Приклеить к холсту.

  • 6

    Из полимерного клея, любого крахмала и ложки растительного масла замешать массу для лепки. Наполнить ею силиконовые формы (молды) с подсолнухами, приклеить на холст. Отдельно один подсолнух проткнуть деревянной шпажкой, пока отставить в сторону.

  • 7

    Покрыть акриловой краской, закрепить лаком. То же самое проделать с подсолнухом на шпажке.

  • 8

    Осталось только вставить шпажку в кашпо, а сам холст подвесить на стену. Солнечное летнее панно готово украсить собой любую комнату в доме!

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Интерьер, Картины, Искусство, Рукоделие, Декор, Панно, Декор стен своими руками.
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