Как сделать декоративное панно своими руками? (Фото)

1 Материалы для панно: Холст на рамке; Шпаклевка; Кисти, линейка, скотч; Наждачная бумага; Горячий клей и клей ПВА; Пластиковая бутылка, картон; Полимерный клей, любой крахмал, растительное масло; Молды (силиконовые формы); Акриловые краски разных цветов; Акриловый лак. Начинаем создавать панно: На холст следует нанести шпаклевку, выровнять с помощью линейки. Когда она подсохнет, приклеить сверху скотч в шахматном порядке, чтобы получилась имитация кирпичной стены. Нанести сверху шпаклёвку ещё раз, выровнять, убрать скотч, дать высохнуть. Зачистить поверхность наждачной бумагой.

2 На высохшую и ровную поверхность нанести клей ПВА. Когда слой подсохнет, следом нанести акриловую белую краску. Когда она высохнет, покрыть поверхность акриловым лаком. Когда лак затвердеет, нанести серую краску и через 5 минут вытереть её влажной тряпкой, создавая эффект состаренной поверхности. Когда краска подсохнет, вновь нанести акриловый лак.

3 Для кашпо приклеить кусочек пластиковой бутылки к картону на горячий клей, лишнее обрезать.

4 Натянуть на заготовку отрезанный от колготок кусочек, внутри бутылки закрепить на горячий клей. Покрыть клеем ПВА, дождаться высыхания, затем нанести белую акриловую краску.

5 Когда слой белой краски высохнет, сухой кистью нанести серую краску. Закрепить работу лаком. Приклеить к холсту.

6 Из полимерного клея, любого крахмала и ложки растительного масла замешать массу для лепки. Наполнить ею силиконовые формы (молды) с подсолнухами, приклеить на холст. Отдельно один подсолнух проткнуть деревянной шпажкой, пока отставить в сторону.

7 Покрыть акриловой краской, закрепить лаком. То же самое проделать с подсолнухом на шпажке.