Как сделать декоративное панно своими руками? (Фото)

Материалы для панно:
Холст на рамке;
Шпаклевка;
Кисти, линейка, скотч;
Наждачная бумага;
Горячий клей и клей ПВА;
Пластиковая бутылка, картон;
Полимерный клей, любой крахмал, растительное масло;
Молды (силиконовые формы);
Акриловые краски разных цветов;
Акриловый лак.
Начинаем создавать панно:
На холст следует нанести шпаклевку, выровнять с помощью линейки. Когда она подсохнет, приклеить сверху скотч в шахматном порядке, чтобы получилась имитация кирпичной стены. Нанести сверху шпаклёвку ещё раз, выровнять, убрать скотч, дать высохнуть. Зачистить поверхность наждачной бумагой.
На высохшую и ровную поверхность нанести клей ПВА. Когда слой подсохнет, следом нанести акриловую белую краску. Когда она высохнет, покрыть поверхность акриловым лаком. Когда лак затвердеет, нанести серую краску и через 5 минут вытереть её влажной тряпкой, создавая эффект состаренной поверхности. Когда краска подсохнет, вновь нанести акриловый лак.
Для кашпо приклеить кусочек пластиковой бутылки к картону на горячий клей, лишнее обрезать.
Натянуть на заготовку отрезанный от колготок кусочек, внутри бутылки закрепить на горячий клей. Покрыть клеем ПВА, дождаться высыхания, затем нанести белую акриловую краску.
Когда слой белой краски высохнет, сухой кистью нанести серую краску. Закрепить работу лаком. Приклеить к холсту.
Из полимерного клея, любого крахмала и ложки растительного масла замешать массу для лепки. Наполнить ею силиконовые формы (молды) с подсолнухами, приклеить на холст. Отдельно один подсолнух проткнуть деревянной шпажкой, пока отставить в сторону.
Покрыть акриловой краской, закрепить лаком. То же самое проделать с подсолнухом на шпажке.
Осталось только вставить шпажку в кашпо, а сам холст подвесить на стену. Солнечное летнее панно готово украсить собой любую комнату в доме!