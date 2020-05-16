Поделки из атласных лент своими руками (Фото)

1 Георгин в технике Канзаши Вам понадобится: атласная лента бирюзового, белого и красного цвета, линейка, пинцет, огонь, ножницы, клеевой пистолет, декоративный камень.

2 Мастер-класс Подготовьте 50 отрезков бирюзовой ленты размером 2,5х4 см каждый.Возьмите отрезок ленты и сделайте лепесток, используя пинцет и огонь, как показано на фото. Таким способом превратите все отрезки в лепестки. Вырежьте круг диаметром 5 см из белой атласной ленты. Приклейте по краю круга 10 лепестков, это будет первый ряд. Приклейте второй ряд из 10ти лепестков в шахматном порядке. Приклейте третий ряд – 10 лепестков, четвёртый и пятый ряд – по 7 лепестков. Приклейте в центр цветка декоративный камень. Вырежьте листочки из красной ленты и приклейте их с боку цветка. Георгин из атласных лент в технике Канзаши готов!

3 Топиарий из атласных лент Вам понадобится: ленты, клеевой пистолет, ножницы, линейка, горшочек для цветка, 2 пенопластовых шара, карандаш, картонная трубочка для стебля, скотч с рисунком, мишура либо серпантин.

4 Мастер-класс Возьмите горшочек для цветка и украсьте его, приклеив скотч с рисунком. Приклейте пенопластовый шар на дно горшка. Проделайте отверстие кончиком карандаша по центру пенопластового шара в горшке. Приклейте бумажную трубочку в отверстие шара. Возьмите второй пенопластовый шар, проделайте в нём отверстие карандашом и приклейте на бумажную трубочку в качестве кроны дерева. Порежьте ленты на кусочки одной длины. Склейте концы каждой ленточки, чтобы получились петельки. Приклейте петельки из лент, заполнив всю крону дерева. Заполните верхушку горшка серпантином либо мишурой. Топиарий из атласных лент готов!

5 Креативная поделка Вам понадобится: пенопластовый круг, клеевой пистолет, широкая атласная чёрная лента, тоненькая атласная лента оранжевого цвета, декоративные паучки, ножницы.

6 Мастер-класс Обмотайте пенопластовый круг чёрной лентой и закрепите клеем. Подготовьте 8 отрезков оранжевой ленты размером больше диаметра круга. Приклейте отрезки оранжевой ленты к чёрному кругу таким способом, чтобы они пересекались в центре и напоминали снежинку. Подготовьте кусочки оранжевой ленты и приклейте их, сформировав паутинку, как показано на изображении. Приклейте паучков к паутинке. Креативная поделка из атласных лент готова!

7 Корзинка из мыла и атласных лент Вам понадобится: мыло овальной формы, 5 метров атласной ленты шириной 12 мм, канцелярские булавки-иголочки с бусинками и без, ножницы, простой карандаш, проволока длиною 20 см, клеевой пистолет.