Домашние поделки из подручных средств (Фото)

1 Большинство людей даже не догадываются, что из самых примитивных материалов и ненужных вещей вполне реально создать полноценные произведения искусства, которые станут достойным украшением жилища или успешным дополнением к любому торжественному мероприятию. Если у вас в семье есть ребёнок – обязательно привлеките его.

2 Особенности поделочного творчества Оригинальные поделки из подручных средств своими руками – это доступное всем средство облагораживания интерьеров. В их создании нет ничего сложного. Первым делом, нужно внимательно проверить загородный дом, лоджию и кладовку на наличие старых и ненужных вещиц. Подойдут пластиковые бутылки, тканевые лоскутки, старый сервиз, пуговицы, винные пробки и т.п. А ещё можно приспособить к делу вышедшую из моды одежду. Особое чувство вызывают детские поделки из подручных средств своими руками. Из них получается невероятно милый и трогательный декор, который будет уместен не только в игровой комнате. Кроме того, подобные изделия могут стать неплохим подарком представителям старшего поколения. Дети – это главные «потребители» самоделок. Их легко заинтересовать совместным трудом, результаты которого они могут оценить почти сразу же. Предложите мальчику смастерить поделку робот из подручных средств своими руками. Вы можете использовать нехитрый природный материал или обойтись цветным картоном и клеем. Предварительно обязательно обсудите все детали с юным помощником. Для девочек лучше всего подойдут поделки цветы из подручных средств своими руками. Здесь можно применить разноцветную бумагу, лоскутки ткани, пуговицы, бисер, бусины, стразы, ленты. Главное, не мешать детям фантазировать, и поощрять их воображение.

3 Аксессуары из шишек «Плоды» хвойников являются одним из наиболее востребованных материалов для изготовления новогодних поделок из подручных средств своими руками. Это обусловлено доступностью шишек и их уникальной фактурой. Из шишек можно смастерить забавных пингвинов, потешных совят и милую семейку ежей. Конечно, вам понадобятся дополнительные материалы, например, поролон, фетр, картон, мишура, пластилин, краски. Так основой для ежа служит жмут веток, перемотанных скотчем. Именно на него крепятся шишки. Если вы уверены в своих силах и хотите создать что-либо более сложное – присмотритесь к ёлочным шарам и рождественским венкам. Вот где есть место разгуляться воображению. Выбрав шишки для изготовления декора, помните, что работа с ними требует учёта влажности воздуха. Если на шишку попадёт вода, то она закроется. Для её «распускания» потребуется сушка в духовом шкафу. Для избегания возможных деформаций исходный материал следует обработать – обмакнуть в тару со столярным клеем и тщательно просушить.

4 Арт-композиции из крупы У каждого на кухне найдётся несколько видов круп. Да и макароны в хозяйстве – отнюдь не редкость. Но мало кто догадывается, какую красоту из подобного «сырья» можно создать своими руками. Чаще всего применяют метод аппликации. Вначале необходимо подобрать исходную картинку. Затем вооружиться клеем и кисточкой. А, распределив, какой из круп будет отделана та или иная зона, можно приступать к формированию панно. Чтобы было легче оформлять небольшие промежутки, смастерите из бумаги трубочку – широкую в верхней части и зауженную внизу. Таким инструментом значительно проще почерпнуть крупы и осуществить её засыпку. Основанием для таких поделок служит картон, плотная бумага или лист фанеры. Подобным образом можно оклеить даже ёлочные украшения. Инсталляции из макарон допускается выкрасить любой понравившейся краской.

5 Поделки из пластиковых бутылок Как видно на фото поделок из подручных средств своими руками, самыми уникальными в своей простоте являются именно изделия из пластиковой тары. Достоинства пластика – влагостойкость и долговечность. Поэтому изделиями из него украшают не только интерьеры, но и придомовую территорию. Пластиковые фигурки способны оживить даже самую скучную клумбу. А как элемент внутридомового оформления они ежедневно будут поднимать вам настроение своим оригинальным видом. Свинки, жирафы, прочие животные, а также птицы, насекомые – ассортимент самодельных изделий из пластика достаточно широк и разнообразен. Каждый без проблем может подобрать что-то, близкое своему сердцу. Помимо фигурок, из пластиковой тары можно изготовить стильные вазы, скворечники, тематический декор.