"Ночной дозор" Рембрандта теперь можно рассмотреть до мельчайших подробностей

Новости культуры:Государственный музей Амстердама опубликовал в интернете самое детальное цифровое изображение картины Рембрандта "Ночной дозор".

Государственный музей Амстердама опубликовал наиболее детальное цифровое изображение картины Рембрандта "Ночной дозор". Об этом сообщается на сайте музея.

"Государственный музей опубликовал самую подробную фотографию "Ночного дозора" на своем сайте. Ее можно приблизить так, чтобы детально рассмотреть отдельные мазки и даже частицы пигментов", - говорится в сообщении.

Фотография имеет разрешение в 44,8 гигапикселя. Всего для этого сделали 528 отдельных снимков. Работу над фотографией, которая позволяет рассмотреть каждый миллиметр огромного полотна, команда из 12 художников-реставраторов начала еще в июле 2019 года. Сначала ее делали для реставраторов, работавших над восстановлением полотна размером 3,8 на 4,5 метра.

Сотрудники Рейксмюсеум считают, что высокоточная копия картины будет "важнейшим источником информации" для ценителей и исследователей искусства.

Ожидается, что сам музей снова откроется 1 июня.

Как известно, "Ночной дозор" - одна из самых известных картин Рембрандта. Она была создана в 1642 году. Картину Рембрандт создал по заказу Стрелкового общества капитана Франса Баннинга Кока - отряда гражданского ополчения Нидерландов, пожелавшего украсить свое новое помещение групповыми портретами шести рот. На картину трижды нападали - в начале 1900-х и в 1975 году ее резали ножом, а в 1990 году облили кислотой.