Очаровательные и необыкновенные украшения для волос (Фото)

1 Резинка для пучка в технике Канзаши Вам понадобится: атласная белая и чёрная лента шириной 2,5 см; 1,2 см и 5 см, 14 прозрачных полубусин диаметром 0,6 см и 6 полубусин диаметром 0,8 см, белый фетр, белая резинка шириной 2 см, линейка, ножницы, зажигалка, 2 декоративных середины (чёрный кристалл), стразовые цепочки, белая нитка, иголка, клеевой пистолет.

2 Мастер-класс Подготовьте для будущей резинки: 32 отрезка белой ленты длинною 7 см шириной 2,5 см; 32 отрезка чёрной ленты длинною 7 см шириной 2,5 см; 2 отрезка белого фетра длинною 16,5 см шириной 2 см; отрезок белой ленты длинною 7 см шириной 1,2 см; отрезок белой резинки длинною 17 см шириной 2 см; 14 полубусин и чёрный кристалл. Обработайте каждый отрезок ленты зажигалкой.

3 Возьмите белый и чёрный отрезок, согните под прямым углом (каждый отрезок отдельно), затем согните ещё раз, чтобы получились «домики». Соедините отрезки вместе по периметру, расположив чёрный сверху, затем прошейте нижний край, чтобы получился ромбик-лепесток. Стоит отметить, что можно не прошивать, а опаливать – для этого используйте пинцет и зажигалку. Сделайте 32 чёрно-белых заготовки таким образом. Разделите заготовки пополам, сложите их по парам и прикрепите на фетровую основу, как показано на изображении. Для крепления можно использовать нитки с иголкой либо клей.Соедините фетровые основы с заготовками. Приклейте 14 полубусин по всей длине резинки.

4 Намотайте на центральную часть белую ленточку и приклейте чёрный кристалл. Подготовьте для будущего банта: 6 отрезков белой ленты размером 5х10см; 6 отрезков чёрной ленты размером 5х9см; 2 отрезка белой ленты размером 5х9см; отрезок белой ленты размером 1,2х10см; 6 полубусин; чёрный кристалл; белая фетровая основа диаметром 3,5см; 3 отрезка стразовой цепочки.

5 Опалите края лент. Соберите с одной стороны 2 белых и 2 чёрных отрезка размером 5х10 и 5х9 см. Наклейте чёрные отрезки на белые. Приклейте на заготовку 6 полубусин и 3 стразовые цепочки.

6 Сформируйте белый бант из 4х белых отрезков размером 5х10 см, затем чёрный бант из отрезков размером 5х9 см. Также сделайте маленький белый бантик из отрезков размером 5х9 см. Соберите бант: возьмите заготовку со стразовыми цепочками и прикрепите к ней белый бант их 4х петель. Сверху прикрепите чёрный бант и маленький белый бантик. Обвяжите по центру белой ленточкой и приклейте чёрный кристалл.

7 Сделайте заготовку из фетрового кружочка и резинки, как показано на изображении. Приклейте к заготовке бант и прикрепите заготовку к резинки. Резинка для пучка в технике Канзаши готова! Она смотрится очень нарядно, а благодаря классическим цветам прекрасно подходит для официальных мероприятий.

8 Свадебное украшение

9 Вам понадобится: 4 кремовые розы, 3 белых цветка лизиантуса, цветочные веточки, металлический гребень для фаты, ножницы, флористическая проволока, тейп-лента зелёного цвета.

10 Мастер-класс Подготовьте бутоны цветов.Проденьте отрезок флористической проволоки через основание бутона, согните пополам и закрутите. Проделайте этот процесс со всеми бутонами.

11 Скройте флористическую проволоку обматав её тейп-лентой. Стоит отметить, что проволоку нужно обматывать у основания бутона, но большая часть проволоки должна быть свободна для дальнейшего крепления.

12 Сформируйте 3 композиции из веточек и закрепите их тейп-лентой.Соедините тейп-лентой веточную композицию с бутоном кремовой розы. Таких композиций сделайте 3.

13 Закрепите белый лизиантус по центру гребня обмотав проволоку. Излишки проволоки срезаются для эстетичного вида.

14 Закрепите один белый лизиантус рядом с центральным, а второй лизиантус прикрепите с краю гребня. Закрепите 3 композиции из кремовых роз и веточек, заполнив весь периметр гребня. Свадебное украшение готово! Такая цветочная композиция выглядит очень нежно и изысканно. Она подойдёт не только для невесты, а и для её подружек.

15 Заколка-автомат в технике Канзаши Вам понадобится: заколка-автомат длинною 10 см, атласные ленты красного, белого и зелёного цвета, ножницы, клеевой пистолет, зелёный фетр, линейка, паяльник, нитка с иголкой, серебристый шнурок, белые полубусины, 3 декоративных маленьких цветочка.

16 Мастер-класс Подготовьте 6 отрезков зелёной ленты размером 2,5х10см. Согните отрезок зелёной ленты пополам, затем проведите нагретым паяльником по диагонали, сформировав 2 прямоугольных треугольника. Разверните половинки, склейте либо сшейте сформировав листок, как показано на фото-инструкции. Сделайте все листочки таким способом.

17 Подготовьте 24 красных отрезков размером 4х4см. Смоделируйте острые лепестки из 24 красных квадратов размером 4х4см таким способом: согните квадрат по диагонали, затем пополам, склейте углы либо закрепите огнём или паяльником. Соедините 8 лепестков по кругу, сшейте либо склейте, сформировав цветок. Всего сделайте 3 красных цветка. Приклейте в центр каждого цветка декоративный цветочек и белые полубусины. Подготовьте 9 отрезков красной ленты размером 5х5см и 9 отрезков белой ленты размером 4х4см.

18 Согните квадрат белой и красной ленты по диагонали, затем пополам, соедините их вместе, расположив белую заготовку сверху красной и склейте углы. Сформируйте 9 красно-белых лепестков таким способом. Соедините 9 лепестков по кругу, сшейте либо склейте, сформировав цветок. Приклейте на красно-белый цветок красный цветок меньшего размера. Подготовьте 2 отрезка белой ленты размером 5х5см и 2 отрезка красной ленты размером 4х4см. Согните квадрат белой и красной ленты по диагонали, затем пополам, соедините их вместе, расположив красную заготовку сверху белой и склейте углы. Сформируйте 2 бело-красных заготовки. Подготовьте полосу зелёного фетра размером 11х2,5см. Приклейте заколку на фетровую полоску и закрепите, приклеив в центре фетровый квадратик.