Что можно сделать из старых джинсов своими руками

1 Сделав шаблон лепестка, вырезаем необходимое количество деталей. Быстрее справиться с работой можно, сложив ткань вдвое.

2 На куске ткани, которая станет основой для коврика, обозначаем окружность, а затем выкладываем лепестки по кругу и фиксируем их при помощи клеевого пистолета. Лепестки должны слегка заходить один на другой. Последний лепесток заводим под первый, чтобы не нарушать рисунок. Для удобства обрезаем лишнюю ткань.

3 Дополнительно фиксируем каждый лепесток. Для этого, сделав отступ от края, вышиваем по периметру лепестков обычную цепочку. Начинаем вышивку от центра и оканчиваем на стыке с соседним лепестком.

4 После того как все лепестки окантованы, обрезаем ткань по внешнему контуру получившегося цветка.

5 Наматываем нитки на широкий картон в 15-20 слоев. Затем аккуратно снимаем намотку.

6 Переходим к формированию маленьких помпонов. Сделав отступ в палец от края, крепко перевязываем снятую с картона намотку. Дальше делаем перехваты через равные расстояния. Теперь пряжа похожа на состоящую из горошин косу.

7 Разрезаем косу по центру горошин и получаем помпоны, которые остается лишь распушить.