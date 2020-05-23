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Что можно сделать из старых джинсов своими руками

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Что можно сделать из старых джинсов своими руками
09:56 Сегодня Телеграф masterlomaster.samodelkinoblog.com Фото: pinterest.com

Новости культуры:Интересный внешне, практичный прикроватный коврик легко сделать имея немного подходящей пряжи и старые джинсы.

  • 1

    Сделав шаблон лепестка, вырезаем необходимое количество деталей. Быстрее справиться с работой можно, сложив ткань вдвое.

  • 2

    На куске ткани, которая станет основой для коврика, обозначаем окружность, а затем выкладываем лепестки по кругу и фиксируем их при помощи клеевого пистолета. Лепестки должны слегка заходить один на другой. Последний лепесток заводим под первый, чтобы не нарушать рисунок. Для удобства обрезаем лишнюю ткань.

  • 3

    Дополнительно фиксируем каждый лепесток. Для этого, сделав отступ от края, вышиваем по периметру лепестков обычную цепочку. Начинаем вышивку от центра и оканчиваем на стыке с соседним лепестком.

  • 4

    После того как все лепестки окантованы, обрезаем ткань по внешнему контуру получившегося цветка.

  • 5

    Наматываем нитки на широкий картон в 15-20 слоев. Затем аккуратно снимаем намотку.

  • 6

    Переходим к формированию маленьких помпонов. Сделав отступ в палец от края, крепко перевязываем снятую с картона намотку.

    Дальше делаем перехваты через равные расстояния. Теперь пряжа похожа на состоящую из горошин косу.

  • 7

    Разрезаем косу по центру горошин и получаем помпоны, которые остается лишь распушить.

  • 8

    Последний этап — создание сердцевины. Помпоны приклеиваем по кругу вплотную один к другому. Направление работы: от основания лепестков к центру.

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Одежда, Искусство, Старые джинсы, Что можно сделать из старых джинсов и остатков пряжи, Переделка одежды, Переделка старой одежды.
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