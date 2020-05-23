Что можно сделать из старых джинсов своими руками

Сделав шаблон лепестка, вырезаем необходимое количество деталей. Быстрее справиться с работой можно, сложив ткань вдвое.
На куске ткани, которая станет основой для коврика, обозначаем окружность, а затем выкладываем лепестки по кругу и фиксируем их при помощи клеевого пистолета. Лепестки должны слегка заходить один на другой. Последний лепесток заводим под первый, чтобы не нарушать рисунок. Для удобства обрезаем лишнюю ткань.
Дополнительно фиксируем каждый лепесток. Для этого, сделав отступ от края, вышиваем по периметру лепестков обычную цепочку. Начинаем вышивку от центра и оканчиваем на стыке с соседним лепестком.
После того как все лепестки окантованы, обрезаем ткань по внешнему контуру получившегося цветка.
Наматываем нитки на широкий картон в 15-20 слоев. Затем аккуратно снимаем намотку.
Переходим к формированию маленьких помпонов. Сделав отступ в палец от края, крепко перевязываем снятую с картона намотку.
Дальше делаем перехваты через равные расстояния. Теперь пряжа похожа на состоящую из горошин косу.
Разрезаем косу по центру горошин и получаем помпоны, которые остается лишь распушить.
Последний этап — создание сердцевины. Помпоны приклеиваем по кругу вплотную один к другому. Направление работы: от основания лепестков к центру.