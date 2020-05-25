ТОП способов использования ракушек для декора жилья (Фото)

1 Ваза Обновить старую вазу и превратить ее в нечто поистине уникальное и стильное поможет моток бечевки и горсть морских ракушек. Для реализации подобной идеи поверхность вазы нужно покрыть грунтовкой, смазать клеем, аккуратно обмотать бечевкой, а в центре разместить композицию из ракушек.

2 Объемная картина Великолепная композиция из ракушек, покрашенных оригинальными темными красками, в рамке для фотографии станет чудесным украшением рабочего стола и напоминанием о летних днях.

3 Свечи Из мелких морских ракушек, заполненных парафином и оборудованными фитильками, получатся прекрасные мини-свечи, которые можно использовать для создания чудесных декоративных композиций. Такие композиции можно использовать для создания романтичной атмосферы в ванной, для украшения журнального столика в гостиной, обеденного стола или прикроватной тумбы.

4 Подсвечник Раковины от устриц и мидий можно использовать для создания необычных подсвечников, которые в свою очередь станут прекрасными украшениями интерьера.

5 Рама для зеркала Зеркало в раме, украшенной множеством мелких и крупных ракушек прекрасно впишется в интерьер ванны или спальни и каждый день будет напоминать о летных днях и морских берегах.

6 Инсталляция Потрясающая инсталляция из веревок и морских ракушек, которую совсем не сложно сделать своими руками, станет эффектным украшением одной из стен ванной комнаты, прихожей или спальни.

7 Колье Великолепное колье из крупных и мелких ракушек, покрашенных в технике омбре, и специальной фурнитуры, станет уникальным и неповторимым украшением, которое подчеркнет вечерний образ.

8 Ночник Чудесный ночник, который можно сделать из обычной стеклянной баночки небольшого объема, гирлянды и морских ракушек, станет фантастическим украшением прикроватной тумбы в спальне.

9 Баночки Стеклянные баночки, заполненные ракушками, камнями и песком, - это, пожалуй самый простой способ использования морских даров для декора дома. Просто промойте «сокровища», найденные на морских берегах, высушите их и аккуратно разложите в банки. Готовые композиции можно использовать для украшения кухонного подоконника, журнального или рабочего стола, а также полочек в спальне.

10 Блюдо Любители рукоделия могут использовать морские ракушки для создания и декора оригинальной вазочки для сладостей и фруктов.

11 Музыка ветра Мелкие ракушки прекрасно подойдут для создания чудесного талисмана музыка ветра, который к тому же станет прекрасным украшением интерьера, наполнит дом волшебным звоном и воспоминаниями о море.

12 Декор стола Ракушки, покрашенные в белый цвет, можно использовать для декора небольшого консольного или туалетного столика. Обновленный предмет мебели, несомненно привнесет свежести в интерьер городской квартиры.

13 Светлячки Крупные морские раковины можно использовать для создания потрясающей композиции, которая украсит журнальный стол и поможет создать романтичную атмосферу. Для реализации этой идеи, ракушки нужно тщательно вычистить, склеить, а во внутрь поставить свечи, лампочки или другие светящиеся элементы.

14 Футуристические детали Великолепные предметы декора, которые можно сделать из крупных ракушек и веток, выкрашенных в серебристый цвет, станут уникальным украшением любого современного интерьера.

15 Зажимы для салфеток Из ракушек, веревок, шнуров и ниток бус можно смастерить прекрасные зажимы для столовых салфеток, которые станут чудесной изюминкой праздничного стола.

16 Наполнитель Разнообразные ракушки и камни можно использовать в качестве наполнителя для стеклянных ваз и цветочных горшков. Такая хитрость позволит подчеркнуть красоту растений и превратить их в полноценные предметы домашнего декора.

17 Декор полочек Обычные полки, декорированные ракушками, преобразятся, заиграют абсолютно новыми красками и станут настоящей изюминкой любого интерьера.