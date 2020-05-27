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Простые способы, превратить старое барахло в оригинальные дизайнерские вещи

Смотрите фото (16)
Простые способы, превратить старое барахло в оригинальные дизайнерские вещи
06:25 Сегодня Телеграф masterlomaster.samodelkinoblog.com Фото: pinterest.com

Новости культуры:У каждого в дома есть старые ненужные вещи, которым сложно найти применение и жалко выбросить на свалку.

  • 1

    Зажим для наушников

    Стильный зажим для наушников, который очень просто сделать из обыкновенной деревянной прищепки, цветного скотча и клея.

  • 2

    Футуристические свечи

    Обыкновенные свечи можно украсить, обклеив их скотчем цвета металлик.

  • 3

    Космическая толстовка

    Обыкновенную белую кофту можно превратить в ультрамодную вещь, разукрасив его акварельными красками.

  • 4

    Милый браслетик

    Стильный браслетик, который можно сделать из любой подвески из вощеного или кожаного шнурка.

  • 5

    Футболка с разрезом

    Обыкновенную футболку можно украсить необычным разрезом, сделанным под трафарет.

  • 6

    Цветущая шапка

    Украсить скучную зимнюю шапку можно с помощью ярких искусственных цветов, нашитых на край.

  • 7

    Кожаные вешалки

    Стильные минималистические вешалки, сделанные из полосок кожи, прибитых к стене.

  • 8

    Шарф-хомут

    Модный шарф, который можно сплести из толстой пряжи за пол часа.

  • 9

    Заколки с бантиками

    Украсьте свои обыкновенные заколки очаровательными бантиками из атласной ленты.

  • 10

    Повязка на голову

    Необычная повязка, которую можно сшить из небольших лоскутков любой ткани.

  • 11

    Браслет-пончик

    Самый простой пластмассовый браслет можно превратить в стильный аксессуар с помощью лаков для ногтей.

  • 12

    Летнее платье

    Оригинальный способ превращения мужской футболки в открытое летнее платье.

  • 13

    Роскошное колье

    Потрясающее колье, которое можно сделать из куска кожи, фурнитуры и ленты.

  • 14

    Оригинальные перчатки

    Простые перчатки можно украсить тканевыми бантиками, кружевом или цветами.

  • 15

    Балетки с супер героями

    Обыкновенные балетки можно украсить, обклеив их вырезками из старых комиксов.

    И в заключение обзоре ещё одно полезность для рачительных хозяек — очень красивый и легкий способ использовать состарившиеся, но все же любимые банные полотенца.

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Все по теме:

Искусство, Поделки, Барахло, Поделки своими руками, Что можно сделать с старого барахла, Старое барахло.
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