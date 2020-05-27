Простые способы, превратить старое барахло в оригинальные дизайнерские вещи

1 Зажим для наушников Стильный зажим для наушников, который очень просто сделать из обыкновенной деревянной прищепки, цветного скотча и клея.

2 Футуристические свечи Обыкновенные свечи можно украсить, обклеив их скотчем цвета металлик.

3 Космическая толстовка Обыкновенную белую кофту можно превратить в ультрамодную вещь, разукрасив его акварельными красками.

4 Милый браслетик Стильный браслетик, который можно сделать из любой подвески из вощеного или кожаного шнурка.

5 Футболка с разрезом Обыкновенную футболку можно украсить необычным разрезом, сделанным под трафарет.

6 Цветущая шапка Украсить скучную зимнюю шапку можно с помощью ярких искусственных цветов, нашитых на край.

7 Кожаные вешалки Стильные минималистические вешалки, сделанные из полосок кожи, прибитых к стене.

8 Шарф-хомут Модный шарф, который можно сплести из толстой пряжи за пол часа.

9 Заколки с бантиками Украсьте свои обыкновенные заколки очаровательными бантиками из атласной ленты.

10 Повязка на голову Необычная повязка, которую можно сшить из небольших лоскутков любой ткани.

11 Браслет-пончик Самый простой пластмассовый браслет можно превратить в стильный аксессуар с помощью лаков для ногтей.

12 Летнее платье Оригинальный способ превращения мужской футболки в открытое летнее платье.

13 Роскошное колье Потрясающее колье, которое можно сделать из куска кожи, фурнитуры и ленты.

14 Оригинальные перчатки Простые перчатки можно украсить тканевыми бантиками, кружевом или цветами.