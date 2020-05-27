Простые способы, превратить старое барахло в оригинальные дизайнерские вещи

Зажим для наушников
Стильный зажим для наушников, который очень просто сделать из обыкновенной деревянной прищепки, цветного скотча и клея.
Футуристические свечи
Обыкновенные свечи можно украсить, обклеив их скотчем цвета металлик.
Космическая толстовка
Обыкновенную белую кофту можно превратить в ультрамодную вещь, разукрасив его акварельными красками.
Милый браслетик
Стильный браслетик, который можно сделать из любой подвески из вощеного или кожаного шнурка.
Футболка с разрезом
Обыкновенную футболку можно украсить необычным разрезом, сделанным под трафарет.
Цветущая шапка
Украсить скучную зимнюю шапку можно с помощью ярких искусственных цветов, нашитых на край.
Кожаные вешалки
Стильные минималистические вешалки, сделанные из полосок кожи, прибитых к стене.
Шарф-хомут
Модный шарф, который можно сплести из толстой пряжи за пол часа.
Заколки с бантиками
Украсьте свои обыкновенные заколки очаровательными бантиками из атласной ленты.
Повязка на голову
Необычная повязка, которую можно сшить из небольших лоскутков любой ткани.
Браслет-пончик
Самый простой пластмассовый браслет можно превратить в стильный аксессуар с помощью лаков для ногтей.
Летнее платье
Оригинальный способ превращения мужской футболки в открытое летнее платье.
Роскошное колье
Потрясающее колье, которое можно сделать из куска кожи, фурнитуры и ленты.
Оригинальные перчатки
Простые перчатки можно украсить тканевыми бантиками, кружевом или цветами.
Балетки с супер героями
Обыкновенные балетки можно украсить, обклеив их вырезками из старых комиксов.
И в заключение обзоре ещё одно полезность для рачительных хозяек — очень красивый и легкий способ использовать состарившиеся, но все же любимые банные полотенца.