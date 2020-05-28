Что можно сделать из простых стеклянных бутылок (Фото)

Для этого нужно удалить с банки этикетки и хорошо вымыть. Для раскрашивания необходимы краски по стеклу. Удобнее всего использовать краски с таким «носиком», но можно рисовать и кисточкой.
Нанесите любой базовый узор чёрным цветом: круги, квадраты, многоугольники, листья и т. д.
Когда база высохнет, заполните её подходящими на ваш взгляд цветами.
Добавляйте по одному цвету, чтобы не переборщить.
Можно сделать и такой узор, который имитирует витражи, например:
В таком виде бутылки превращаются в полноценный декор интерьера!