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Что можно сделать из простых стеклянных бутылок (Фото)

Смотрите фото (7)
Что можно сделать из простых стеклянных бутылок (Фото)
11:54 Сегодня Телеграф samodelkinoblog.com Фото: samodelkinoblog.com

Новости культуры:Пустые банки и бутылки можно повторно пустить в дело и сделать полезные вещи для дома.

  • 1

    Для этого нужно удалить с банки этикетки и хорошо вымыть. Для раскрашивания необходимы краски по стеклу. Удобнее всего использовать краски с таким «носиком», но можно рисовать и кисточкой.

  • 2

    Нанесите любой базовый узор чёрным цветом: круги, квадраты, многоугольники, листья и т. д.

  • 3

    Когда база высохнет, заполните её подходящими на ваш взгляд цветами.

  • 4

    Добавляйте по одному цвету, чтобы не переборщить.

  • 5

    Можно сделать и такой узор, который имитирует витражи, например:

  • 6

    В таком виде бутылки превращаются в полноценный декор интерьера!

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Искусство, Поделки, Поделки своими руками, Стеклянные бутылки, Простые стеклянные бутылки.
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