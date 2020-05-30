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Суббота, 30.05.2020
Прекрасное фэнтези в работах Гиоргоса Цолиса (Фото)
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Прекрасное фэнтези в работах Гиоргоса Цолиса (Фото)

Тот самый художник, все рисунки которого хочется растащить на обои для системы. После этого возникает чувство, что жизнь удалась! Если бы у нас было имя Гиоргос Цолис, мы были бы обязаны родиться в Греции. Одноименный художник так и поступил: после окончания художественного института в Салониках Гиоргос осел на острове Лефкада в Ионическом море. И рисует там миры будущего, роскошных цариц и моря света.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Картины, Фантастика, Рисунки, Фэнтези, Арт, Гиоргос Цолис.
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