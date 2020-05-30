Прекрасное фэнтези в работах Гиоргоса Цолиса (Фото) Тот самый художник, все рисунки которого хочется растащить на обои для системы. После этого возникает чувство, что жизнь удалась! Если бы у нас было имя Гиоргос Цолис, мы были бы обязаны родиться в Греции. Одноименный художник так и поступил: после окончания художественного института в Салониках Гиоргос осел на острове Лефкада в Ионическом море. И рисует там миры будущего, роскошных цариц и моря света.