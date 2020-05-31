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Украсьте свое лето! Три милые и простые в изготовлении броши (Фото)

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Украсьте свое лето! Три милые и простые в изготовлении броши (Фото)
10:35 Сегодня Телеграф samodelkinoblog.com Фото: samodelkinoblog.com

Новости культуры:Небольшой цветок на лацкане пиджака, милый зайка на однотонной кофточке или бисерная сладость на кардигане не только украшают одежду — они создают солнечное праздничное настроение!

  • 1

    Такие аксессуары неизменно привлекают внимание: вы непременно получите массу комплиментов и вопросов о том, где вам удалось купить такое чудо. Но самые лучшие чудеса можно создать только собственными руками!

    Для цветка вам понадобится тонкая синтетическая ткань в двух оттенках. Хорошо, если для наглядности вы сначала нарисуете эскиз будущей броши. Оптимальный диаметр украшения — не более 6 см. Сложив квадратики ткани нужной величины, можно вырезать сразу все лепестки.

    При помощи свечи аккуратно опалите краешки лепестков — от жара они загнутся и станут выглядеть, как натуральные.

  • 2

    Надсеките основание каждого лепестка, чтобы он лучше улёгся, и наклейте по кругу сначала большие, а затем меньшие по размеру.

  • 3

    В центре расположите обшитый бисером кружок из чёрного фетра, а на обратную сторону броши наклейте специальную булавку-держатель.

    Чтобы сшить брошь-зайчишку вам потребуется фетр. Из серого вырежьте два прямоугольника 6 на 4 см для тела, две полоски 1 на 5 см для ушек и четыре полоски 1 на 3 см для лапок. Отрезок розового фетра шириной 1 см станет шортиками. Также из него нужно вырезать крошечное сердечко — носик. Для глаз понадобятся две белые бусины покрупнее и две чёрных — помельче. Можно также использовать готовые глазки, которые продаются в магазинах товаров для творчества.

    Пришейте зайчишке глазки, вышейте улыбку и наклейте носик. Немного закруглив головку, вложите между двумя половинками туловища ушки. Начните прошивать брошь по контуру швом «назад иголка», отступив от края примерно 1 мм. Дойдя до низа, вложите между деталями туловища лапки. В боку зайчика оставьте небольшое отверстие. Набейте через него украшение синтепоном, чтобы придать объём, и зашейте.

  • 4

    Из розового фетра вырежьте две одинаковые детали для воздушного шарика. Вшейте между ними кончик цепочки длиной 10 см и проложите соединительный шов по контуру, не забыв для объёма набить шарик синтепоном. Зайчику наклейте шортики, верхние лапки, к которым нужно пришить второй конец цепочки. Одну булавку приклейте к спинке зайца, другую — к обратной стороне воздушного шарика. Брошь готова!

  • 5

    На бежевый фетр перенесите контуры будущей броши — мороженого в вафельном стаканчике. Вырежьте две одинаковые детали. На одной из них сделайте разметку рисунка простым карандашом. Для вафельного стаканчика потребуется золотистый бисер двух оттенков. Вышейте контур бисером более тёмного оттенка, затем заполните ячейки светлым.

  • 6

    Для самого мороженого потребуется бисер аппетитных цветов, например розового и белого. В общей массе бисера красиво смотрятся отдельные бусины более крупного размера. Постепенно заполняйте контур, чередуя слои цвета.

  • 7

    Сделайте небольшие надрезы и вставьте булавку для броши в необшитую бисером деталь. Склейте фетровые части с помощью клеевого пистолета.

  • 8

    Осталось только оформить край броши с помощью петельного шва. Не забывайте при каждом стежке добавлять бисеринку!

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