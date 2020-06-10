Бумажные герои из легендарных и культовых фильмов (Фото)

С введением режима самоизоляции в стране фотограф Рик МакКор, как и многие другие, вынужден сидеть дома. Ему пришлось искать новый способ для создания своих оригинальных снимков.
Он решил развивать свое творчество немного в другом направлении, посвятив его на некоторое время фильмам. Оглянувшись по сторонам в поисках предметов домашнего обихода, которые он может использовать, английский фотограф воссоздал несколько фильмов в домашних условиях, и главный акцент, конечно же, сделал на вырезанных из бумаги силуэтах.
Велоцирапторы прерывают вечеринку.
Джеймс Бонд помогает с уборкой.
Железный человек, избегающий мытья посуды.
Нео останавливает упаковку "Skittles".
Побег из Шоушенка в ванной.
Подозрительные лица на кухне.
Тони Монтана любит готовить выпечку.
Малыш Йода сладкоежка.
Фродо и колечки-леденцы.
Индиана Джонс и последний процент.
Пираты Кабель… бского моря.