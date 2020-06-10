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Бумажные герои из легендарных и культовых фильмов (Фото)

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Бумажные герои из легендарных и культовых фильмов (Фото)
05:31 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: instagram

Новости культуры:Рич МакКор - лондонский фотограф, который путешествует по миру и создает забавные фотографии живописных мест и известных достопримечательностей с помощью вырезанных из бумаги силуэтов.

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    С введением режима самоизоляции в стране фотограф Рик МакКор, как и многие другие, вынужден сидеть дома. Ему пришлось искать новый способ для создания своих оригинальных снимков.

    Он решил развивать свое творчество немного в другом направлении, посвятив его на некоторое время фильмам. Оглянувшись по сторонам в поисках предметов домашнего обихода, которые он может использовать, английский фотограф воссоздал несколько фильмов в домашних условиях, и главный акцент, конечно же, сделал на вырезанных из бумаги силуэтах.

    Велоцирапторы прерывают вечеринку.

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    Джеймс Бонд помогает с уборкой.

  • 3

    Железный человек, избегающий мытья посуды.

  • 4

    Нео останавливает упаковку "Skittles".

  • 5

    Побег из Шоушенка в ванной.

  • 6

    Подозрительные лица на кухне.

  • 7

    Тони Монтана любит готовить выпечку.

  • 8

    Малыш Йода сладкоежка.

  • 9

    Фродо и колечки-леденцы.

  • 10

    Индиана Джонс и последний процент.

  • 11

    Пираты Кабель… бского моря.

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Кино, Бумага, Фигурки, Рисунки, Рич МакКор.
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