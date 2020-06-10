Бумажные герои из легендарных и культовых фильмов (Фото)

1

С введением режима самоизоляции в стране фотограф Рик МакКор, как и многие другие, вынужден сидеть дома. Ему пришлось искать новый способ для создания своих оригинальных снимков.

Он решил развивать свое творчество немного в другом направлении, посвятив его на некоторое время фильмам. Оглянувшись по сторонам в поисках предметов домашнего обихода, которые он может использовать, английский фотограф воссоздал несколько фильмов в домашних условиях, и главный акцент, конечно же, сделал на вырезанных из бумаги силуэтах.

Велоцирапторы прерывают вечеринку.