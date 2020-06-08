Декоративное панно на стене своими руками (Фото)

1 Как сделать панно на стену своими руками? В технике создания настенного панно нет совершенного ничего сложного. Все что для этого необходимо - запастись терпением и старанием. Потратив не много времени и сил можно получить действительно впечатляющий декор, который добавит помещению шарма и индивидуальности. Для создания этой интересной декорации можно использовать все, что только позволяет фантазия: Нитки; Старые диски; Пуговицы; Платки; Крупу; Бисер. Не обязательно что-то покупать, можно создать настоящий шедевр искусства даже из обычного старого шарфа, главное здесь - не бояться фантазировать.

2 Выбор материала К выбору материала следует подходить продуманно, представляя конечный желаемый результат, ведь именно от материала он и будет зависеть. Ниже рассмотрены наиболее популярные виды материй, использование которых позволяет добиться максимально эстетичной и эффектной декорации.

3 Дерево Дерево остается самым актуальным материалом в изготовлении различных поделок и украшений интерьера уже на протяжении многих столетий. Объясняется это тем, что материал безвреден и долговечен. За основу можно взять деревянную доску нужного размера. Края ее можно украсить, создав интересное обрамление из дубовой либо березовой коры. В самом центре декорации может красоваться красивая композиция, сложенная из шишек, камушков и веток. К примеру из веток можно воссоздать великолепную розу, покрыть ее алой краской и украсить фон мелкими камушками. Также можно включить творческое мышление и самостоятельно нарисовать на основе красивый пейзаж. Восхитительно будет смотреться море по которому плывет корабль, сложенный из веток. Дополнить этот шедевр можно рисовой крупой, которая поможет добиться эффекта бликов на воде. Однако не стоит применять в такой композиции синтетику, так как она не будет гармонировать с экологичными материалами и может лишь испортить эстетичные качества декорации.

4 Ткань Ткань - это пожалуй один из самых удобных и удачных материалов для создания настенного панно. Благодаря ее обширному разнообразию нет никаких ограничений в фантазии и творчестве. Для изготовления панно можно использовать абсолютно любую материю: Бархат; Хлопок; Шелк; Джинса; Вельвет; Кашемир. Также потребуется запастись плотным картоном, нитками и прочими мелкими принадлежностями, которые помогут воплотить в жизнь потрясающую декорацию! Роскошно смотрятся выполненные из ткани цветы и бабочки. Чтобы воссоздать их на полотне необходимо нарисовать на ткани заготовку, аккуратно ее вырезать и приклеить к полотну так, чтобы края остались не прижатыми. Чтобы цветок получился более объемным и эффектным рекомендуется приклеивать его лепестки слоями, как бы накладывая их друг на друга. Также в современных интерьерах очень популярно использовать панно, сделанное исключительно из одной материи без каких либо дополнительных декораций. Идеально для этого подойдет однотонная ткань с уже изображенным на ней принтом. Основой может послужить плотный картон либо фанера. Ткань плотно натягивается на основу и закрепляется с изнаночной стороны при помощи клея или степлера.

5 Бумага Бумага - один из самых удобных в работе материалов, найти который не составит особого труда. Плюс бумаги в том, что она позволяет не ограничиваться определенными расцветками, толщиной и размерами. Самое удачное оформление настенного панно из бумаги - композиция из бабочек, птиц или цветов. Для этого можно вырезать заготовки из цветной бумаги либо воспользоваться обычными бумажными салфетками с интересным узором. Композиция получается более удачной если использовать несколько оттенков одной гаммы, например от бирюзового до синего. Первостепенная заготовка полностью приклеивается к основе, а последующие детали лучше клеить частично. Они должны быть максимально пышными. Бумажный шедевр можно дополнить всевозможными стразами, камушками или бисером.

6 Фотографии Это один из самых эстетичных и современных способов оформления настенного панно. Элемент домашнего декора выполненный из фотоснимков станет роскошным атрибутом любого дома. Красиво смотрятся снимки, оформленные в интересные рамки. Сделать это можно при помощи обычного картона. Лучше всего для этих целей использовать плотный картон. Фоном могут послужить красивые, нанесенные краской, пастельные тона. Также превосходно смотрится комбинирование фотографий и ракушек. Такое сочетание смотрится по истине восхитительно и завораживающе. В большом семействе станет шикарным атрибутом панно семейное древо. Сделать его очень просто. Необходимо красиво оформить фоновую композицию (это уже зависит от фантазии), вырезать из картона фигуру дерева, раскрасить и наклеить на основу. Завершающим этапом является распределение семейных фотографий по ветвям.