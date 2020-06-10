Поделки из ракушек своими руками (Фото)

1 Так вы украсите свой интерьер, сможете создать красивые и оригинальные творения, к тому же поделки из ракушек могут стать интересным и запоминающимся подарком вашим знакомым. В нашей статье мы рассмотрим достаточно простые поделки из ракушек, которые можно делать с детьми. Первой и самой простой поделкой можно назвать рамку, оформленную из ракушек. Мастер-класс по ее созданию достаточно прост и не вызовет сложностей даже у младшеклассников. Главное не забывать про технику безопасности и обязательно отшлифовать ракушки, чтобы не было острых углов. Нужно позаботиться, чтобы ваши детишки не порезались, и создание поделок не было омрачено неприятными событиями вроде ранок или порезов.

2 Фоторамка с ракушками Материалы, которые необходимы: ракушки, краски из акрила, клей, лак, рамка из дерева.

3 Мастер-класс Рамку можно покрыть акриловой краской для красоты. Цвет выбирайте сами. Отшлифованные ракушки для прочности покрываем сверху лаком Выбираем ракушки небольших размеров и разных цветов и клеим на рамку Ждем, когда поделка высохнет, вставляем фотографию и вешаем на стену. Оригинальная фоторамка готова!

4 Горшок, украшенный ракушками Практичная поделка, которая точно пригодится в быту. Это горшок с ракушками. Расскажем, как его делать, детально и подробно. Что понадобится? Горшок Подставка Ракушки Различные стекляшки для декорирования Клей Ткань Молоток Мастер-класс Берем ракушки битые, заворачиваем в ткань и при помощи молотка довести их до мелкого состояния. Конечно, это делают только взрослые, детям доверять этот процесс нельзя. Смазываем клеем подставку и посыпаем получившимся крошевом из ракушек. Цельные ракушки и стекляшки следует приклеить непосредственно к горшку. Ждем, когда все высохнет, а затем соединяем обе части поделок. Красивый и милый горшочек для цветов готов! Для красоты и прочности ракушки можно покрыть лаком или золотистой акриловой краской. Тут уж как вам подскажет ваша фантазия!

5 Панно из ракушек

6 Материалы: картон, различные элементы для декора, а также сами ракушки и маленькие камни. Панно создается достаточно легко. Главное, немного терпения и старательности. Для начала вырезаем из картона фигуру, которую задумали. Обклеиваем поверхность картона, допустим, цветной бумагой. Теперь берем ракушки разной формы и клеим их так, как подсказываем вам ваше творческое начало. Вы ничем не ограничены, творите самые фантастические панно. Главное, что процесс изготовления занимает совсем немного времени. При этом ваши поделки будут выглядеть интересно и классно!

7 Свечи из ракушек Оригинальная и не такая уж сложная поделка, которая точно порадует вас и ваших детей, это уникальные свечи, созданные при помощи ракушек.

8 Материалы для поделки Раковины больших размеров Огарки самых обычных свечей Фитиль, гайки или болты Аромасла, лак и кисти Процесс изготовления поделки Выбираем достаточно объемные и просторные раковины Острые края обрабатываем с помощью напильника или наждачной бумаги. Смотря, что найдете. Остатки от больших свечей растапливаем, причем лучше сделать это при помощи водяной бани. Растопленный парафин заливаем в ракушку. Пока он еще не застыл, к фитилю будущей свечи аккуратно привязываем гайку или болт. Погружаем еще в незастывший парафин и другой конец держим до полного застывания свечи Поделка готова. В нее можно для лучшего аромата капнуть несколько капель любимого аромамасла. И как завещающий штрих – берем кисти и краски и наносим на ракушки любой узор, который захотите. Для надежности, когда краски высохнут, стоит еще покрыть изделие лаком.