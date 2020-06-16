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Персонажи в разных узнаваемых мультяшных стилях в работах хорватского художника (Фото)

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Персонажи в разных узнаваемых мультяшных стилях в работах хорватского художника (Фото)
Обновлено 05:26 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: instagram
Художник рисует знаменитостей и узнаваемых персонажей в разных мультяшных стилях.
  • 1

    Дино Томич - талантливый хорватский художник, прославившийся своими увлекательными татуировками и карандашными рисунками. Томич начал регулярно публиковать свои работы в Интернете в 2014 году, что с тех пор принесло ему более 250 тысяч подписчиков в Facebook и 787 тысяч в Instagram. Эти цифры безумны, но как только вы посмотрите на его искусство, вы сразу поймете, что этот человек стоит каждого из его поклонников.

    В настоящее время пандемия закрыла его дома, как и многих из нас. Поэтому, чтобы занять себя и сосредоточиться, художник решил начать забавный побочный проект - рисовать знаменитостей и персонажей в разных мультяшных стилях.

    Джон Вик (Киану Ривз).

  • 2

    Боб Росс.

  • 3

    Джонни Депп.

  • 4

    Дональд Трамп.

  • 5

    Железный Человек (Роберт Дауни-младший).

  • 6

    Билли Айлиш.

  • 7

    Стэн Ли.

  • 8

    Яйцо.

  • 9

    Скала (Дуэйн Джонсон).

  • 10

    Илон Маск.

  • 11

    Майкл Джордан.

  • 12

    Пост Малоун.

  • 13

    Майк Тайсон.

  • 14

    PewDiePie.

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Знаменитости, Рисунки, Дино Томич.

Автор:

Телеграф
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