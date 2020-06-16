Персонажи в разных узнаваемых мультяшных стилях в работах хорватского художника (Фото)

Дино Томич - талантливый хорватский художник, прославившийся своими увлекательными татуировками и карандашными рисунками. Томич начал регулярно публиковать свои работы в Интернете в 2014 году, что с тех пор принесло ему более 250 тысяч подписчиков в Facebook и 787 тысяч в Instagram. Эти цифры безумны, но как только вы посмотрите на его искусство, вы сразу поймете, что этот человек стоит каждого из его поклонников.
В настоящее время пандемия закрыла его дома, как и многих из нас. Поэтому, чтобы занять себя и сосредоточиться, художник решил начать забавный побочный проект - рисовать знаменитостей и персонажей в разных мультяшных стилях.
Джон Вик (Киану Ривз).
Боб Росс.
Джонни Депп.
Дональд Трамп.
Железный Человек (Роберт Дауни-младший).
Билли Айлиш.
Стэн Ли.
Яйцо.
Скала (Дуэйн Джонсон).
Илон Маск.
Майкл Джордан.
Пост Малоун.
Майк Тайсон.
PewDiePie.