Потрясающие примеры превращения деревянных бочек (Фото)

1 Кофейный столик Из винной бочки, накрытой стеклянной столешницей получится очаровательный кофейный столик, который прекрасно впишется в интерьер в стиле прованс или кантри.

2 Холодильник Деревянную бочку можно превратить в уличный холодильник со льдом для хранения напитков.

3 Комплект для гостиной Прекрасный пример превращения ненужных деревянных бочек в оригинальный комплект мебели для гостиной.

4 Полки Из одной бочки можно сделать несколько оригинальных и функциональных полок для ванной.

5 Клумба Удивительная трехъярусная клумба станет настоящей изюминкой сада.

6 Винная стойка Чудесное превращение винной бочки в функциональную винную стойку со стеклянной столешницей.

7 Раковина Ненужную винную бочку можно превратить чудесную раковину в рустикальном стиле.

8 Стойка для мисок Стойка для мисок из винной бочки — стильная и полезная вещица, которая придется по душе всем владельцам котов и собак.

9 Лежанка для животных Из винной бочки можно смастерить симпатичную лежанку для домашнего животного.

10 Бар Чудесное превращение винной бочки в самобытный домашний мини-бар, который можно использовать еще и как стол.

11 Шкаф Красивый и вместительный открытый шкаф, который можно сделать самостоятельно из винной бочки.

12 Качели Фантастическая идея для сада — качели из винной бочки.

13 Тумбочки Удивительное превращение старой ненужной бочки в две очаровательные тумбочки.

14 Фонтан Украсить свой сад можно с помощью креативного фонтана, сделанного из винной бочки.

15 Садовая мебель Старые деревянные бочки можно превратить в удобную садовую мебель.

16 Колыбель Очаровательная колыбель, сделанная из винной бочки.