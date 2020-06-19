Потрясающие примеры превращения деревянных бочек (Фото)

Кофейный столик
Из винной бочки, накрытой стеклянной столешницей получится очаровательный кофейный столик, который прекрасно впишется в интерьер в стиле прованс или кантри.
Холодильник
Деревянную бочку можно превратить в уличный холодильник со льдом для хранения напитков.
Комплект для гостиной
Прекрасный пример превращения ненужных деревянных бочек в оригинальный комплект мебели для гостиной.
Полки
Из одной бочки можно сделать несколько оригинальных и функциональных полок для ванной.
Клумба
Удивительная трехъярусная клумба станет настоящей изюминкой сада.
Винная стойка
Чудесное превращение винной бочки в функциональную винную стойку со стеклянной столешницей.
Раковина
Ненужную винную бочку можно превратить чудесную раковину в рустикальном стиле.
Стойка для мисок
Стойка для мисок из винной бочки — стильная и полезная вещица, которая придется по душе всем владельцам котов и собак.
Лежанка для животных
Из винной бочки можно смастерить симпатичную лежанку для домашнего животного.
Бар
Чудесное превращение винной бочки в самобытный домашний мини-бар, который можно использовать еще и как стол.
Шкаф
Красивый и вместительный открытый шкаф, который можно сделать самостоятельно из винной бочки.
Качели
Фантастическая идея для сада — качели из винной бочки.
Тумбочки
Удивительное превращение старой ненужной бочки в две очаровательные тумбочки.
Фонтан
Украсить свой сад можно с помощью креативного фонтана, сделанного из винной бочки.
Садовая мебель
Старые деревянные бочки можно превратить в удобную садовую мебель.
Колыбель
Очаровательная колыбель, сделанная из винной бочки.
Сиденья
Старые деревянные бочки можно превратить в оригинальные табуреты, пуфики и даже мягкие кресла.