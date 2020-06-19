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Потрясающие примеры превращения деревянных бочек (Фото)

Смотрите фото (18)
Потрясающие примеры превращения деревянных бочек (Фото)
Обновлено 13:37 Сегодня Телеграф samodelkinoblog.com Фото: pinterest.com
Бочка может быть намного больше, чем просто бочкой. Немного креатива, усилий и желания поработать руками способны превратить сей заурядный и ничем не примечательный предмет в настоящее произведение искусства.
  • 1

    Кофейный столик

    Из винной бочки, накрытой стеклянной столешницей получится очаровательный кофейный столик, который прекрасно впишется в интерьер в стиле прованс или кантри.

  • 2

    Холодильник

    Деревянную бочку можно превратить в уличный холодильник со льдом для хранения напитков.

  • 3

    Комплект для гостиной

    Прекрасный пример превращения ненужных деревянных бочек в оригинальный комплект мебели для гостиной.

  • 4

    Полки

    Из одной бочки можно сделать несколько оригинальных и функциональных полок для ванной.

  • 5

    Клумба

    Удивительная трехъярусная клумба станет настоящей изюминкой сада.

  • 6

    Винная стойка

    Чудесное превращение винной бочки в функциональную винную стойку со стеклянной столешницей.

  • 7

    Раковина

    Ненужную винную бочку можно превратить чудесную раковину в рустикальном стиле.

  • 8

    Стойка для мисок

    Стойка для мисок из винной бочки — стильная и полезная вещица, которая придется по душе всем владельцам котов и собак.

  • 9

    Лежанка для животных

    Из винной бочки можно смастерить симпатичную лежанку для домашнего животного.

  • 10

    Бар

    Чудесное превращение винной бочки в самобытный домашний мини-бар, который можно использовать еще и как стол.

  • 11

    Шкаф

    Красивый и вместительный открытый шкаф, который можно сделать самостоятельно из винной бочки.

  • 12

    Качели

    Фантастическая идея для сада — качели из винной бочки.

  • 13

    Тумбочки

    Удивительное превращение старой ненужной бочки в две очаровательные тумбочки.

  • 14

    Фонтан

    Украсить свой сад можно с помощью креативного фонтана, сделанного из винной бочки.

  • 15

    Садовая мебель

    Старые деревянные бочки можно превратить в удобную садовую мебель.

  • 16

    Колыбель

    Очаровательная колыбель, сделанная из винной бочки.

  • 17

    Сиденья

    Старые деревянные бочки можно превратить в оригинальные табуреты, пуфики и даже мягкие кресла.

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Все по теме:

Интерьер, Искусство, Декор, Деревянные бочки.

Автор:

Телеграф
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