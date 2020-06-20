Поделки из кофейных зерен своими руками (Фото)

1 Удивительно, но некоторые продукты питания тоже пользуются популярностью, в качестве используемых материалов для поделок. Хочется отметить один из них. Кофе. Ароматный продукт, который отлично подойдет для создания кофейного шедевра.

2 Милый сувенир "Сердечко на магните" Вполне несложный сувенир на магните - сердечко. Для его изготовления понадобятся: ножницы; карандаш (простой); кусок плотной ткани (желательно темной); картон (плотный); клеевой пистолет с горячим клеем; магнит; цельные зерна ароматного напитка; дополнительное украшение (по желанию). Для начала, на плотном картоне, нужно нарисовать идеально ровное сердечко. Затем аккуратно его вырезать. Темной тканью необходимо обклеить всё сердце. Затем, при помощи горячего клея, скрепить магнит и обернутое тканью сердце. Сверху на ткань, одно за другим, крепим зёрна кофе, с двух сторон. Крепить лучше, соблюдая определенное направление зерен. В хаотичном порядке, зерна будут смотреться не аккуратно. Можно добавить и дополнительные украшения на сердечко. Красивый бантик из атласной ленты или цветок из полимерной глины. Конечно же, оригинальные магниты можно делать не только в заданной форме. Как альтернативу, можно использовать форму подковы, вазочки или цветка. Украшать можно бусинами или бисером, мелкими цветами или бабочками. Такие сувениры подойдут в качестве символических подарков по любому поводу. Хотя, кто сказал, что обязательно нужен повод?

3 Вкусный декор или новогодний сувенир В предновогодней суете, кто ни есть, старается не упустить мелочи, и всё предусмотреть. Важным становится всё досконально. Плюс ко всему - декор новогоднего стола. Подсвечники, задекорированные кофейными зернами, будут выгодно и удачно смотреться на праздничном столе. Для изготовления свечи и для декора подсвечника понадобятся: стеклянная баночка (из-под детского пюре); небольшая свечка (без примесей и ароматов); зерна кофе; молотый кофе (1 ч. л.); шпажка (обычная палочка); клеевой пистолет с горячим клеем; дополнительные украшения (по усмотрению). В баночку добавляется ароматическое средство. В данном случае, это молотый кофе. Далее, на водяной бане, (в микроволновой печи), растапливается свечка. Главная задача – не перетопить воск, а довести до жидкого состояния. Фитиль аккуратно вынимается, и одним концом опускается в центр баночки, а другим концом привязывается к палочке, которая в свою очередь, кладется на горлышко банки – по центру. Это нужно, чтобы фитиль не утонул в жидком воске. Все это нужно делать в ускоренном темпе, чтобы расплавленный воск не затвердел. Если он все-таки стал твердым, ничего страшного. Можно слегка повторить манипуляцию с подогревом. В воск добавляется ложка молотого кофе, а затем аккуратно перемешивается. Далее, полученную кофейно-восковую смесь, нужно вылить в баночку равномерно распределяя воск. Затем, оставить кофейную свечку в прохладное место до затвердевания.

4 Создание подсвечника Как только свечка будет готова, палочка убирается, а фитиль подрезается таким образом, чтобы он остался торчать на 1 см. Новым шагом будет подготовка однокалиберных зерен кофе, чтобы осуществить ими обклейку подсвечника, с помощью горячего клея. Ароматная душистая свечка готова для украшения стола! Она долго будет радовать гостей тонким ароматом классического эспрессо. Есть ещё варианты украшения свечей. Для этого нужно нагревать каждое зерно с плоской стороны и крепить к восковой свечке. Таким образом, горячее зерно плотно приклеится, и будет прочно держаться на свечном воске. В конце получится красивая кофейная свеча. Когда она будет гореть, кофейные зернышки будут медленно спускаться со стенок, вместе с воском, и источать прекрасный аромат.