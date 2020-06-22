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"Женщина в золотом" Густава Климта: самое дорогое возвращение украденной картины (Фото)

"Женщина в золотом" Густава Климта: самое дорогое возвращение украденной картины (Фото)
Обновлено 03:29 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: kulturologia.ru
"Женщина в золотом" - картина, перевернувшая мир с ног на голову. А ещё, это увлекательная и правдивая история, которая легла в основу одноимённого фильма, повествующего о жизни и борьбе Марии Альтман - отчаянной женщины, которая всеми силами пыталась вернуть то, что по праву принадлежало её семье.
  • 1

    Мария Виктория Блох-Бауэр Альтман

    Мария Виктория Блох-Бауэр (после замужества Альтман) родилась в семье Густава Блоха-Бауэра и Терезы Бауэр 18 февраля 1916 года в Вене, Австрия. Её богатая еврейская семья, включая дядю Фердинанда и тетю Адель, была близка к художникам Венского сепаратистского движения, которое Климт помог основать в 1897 году.

    Несмотря на то, что Мария была слишком молода, чтобы помнить Климта, у неё сохранились приятные воспоминания о посещении дома её тети и дяди, который был сокровищницей искусных гобеленов, картин, изысканной мебели и фарфора.

    Та самая Адель Блох-Бауэр

    Адель часто устраивала приёмы для музыкантов, художников и писателей в зале своего огромного дома на Элизабетштрассе рядом с Венской государственной оперой.

    Однако мир узнал Адель такой, какой её нарисовал Климт в 1907 году. Он изобразил её в развевающемся платье, сверкающем золотыми прямоугольниками, спиралями и египетскими символами - она стала воплощением Венского Золотого Века. В 1925 году Адель умерла от менингита в возрасте сорока четырёх лет. Позже Мария вспоминала, что на обычных воскресных обедах в доме её дяди семья всегда рассматривала портрет, а также четыре другие работы Климта, включая ещё одну позднюю картину с изображением Адель.

    Гениальный австрийский художник

    У Альтман остались только воспоминания о картинах, поскольку они были украдены, когда нацисты захватили Австрию в 1938 году. Она только что вышла замуж за оперного певца Фредерика Альтмана, и дядя подарил ей на свадьбу бриллиантовые серьги и ожерелье Адель. Но нацисты украли их у неё - потрясающее ожерелье, которое она носила в день своей свадьбы, было отправлено нацистскому лидеру Герману Герингу в подарок для его жены. Её отец Густав был очень расстроен, когда у него отобрали его драгоценную виолончель Страдивари. Мария вспоминала: "Мой отец умер от разрыва сердца через две недели после этого случая".

    То самое ожерелье

    Нацисты также захватили всё имущество Фердинанда, включая его обширную коллекцию произведений искусства. "Портрет Адель Блох-Бауэр I" стал известен как "Женщина в золотом", а также как символ всего, что семья потеряла.

  • 2

    Побег

    Бернхард, брат Фредерика, который помог ему покинуть страну

    Нацисты держали Фредерика Альтмана в концентрационном лагере Дахау, чтобы убедить его брата Бернхарда передать им свою прибыльную текстильную фабрику. Бернхард к этому времени уже бежал в Лондон, но, услышав новости о своём брате, отдал нацистам своё дело, и Фредерик, в свою очередь, был освобождён.

    Затем супруги жили под домашним арестом, пока Марии не удалось ускользнуть от охранников, заявив, что её мужу нужен дантист. Они сели в самолёт до Кёльна и направились к голландской границе, где крестьянин провёл их через ручей под колючей проволокой в Нидерланды. Затем Фредерик и Мария бежали в Америку и в конце концов обосновались в Калифорнии.

  • 3

    Новая жизнь в Америке

    Компания Локхид Мартин, которая существует и по сей день

    Пока Фредерик работал в калифорнийской аэрокосмической фирме "Локхид Мартин", Бернхард открыл новую текстильную фабрику в Ливерпуле, Англия. Он прислал Марии кашемировый свитер, чтобы узнать, понравится ли американцам эта тонкая мягкая шерсть.

    Мария отнесла свитер в универмаг в Беверли-Хиллз, где согласилась их продать. Другие магазины по всей стране последовали её примеру, и Мария в конце концов открыла свой собственный бутик одежды. У супругов было трое сыновей и дочь в Америке, они строили совместную жизнь в стране, которая их приветствовала. И все же Мария никогда не забывала, что нацисты украли у её семьи.

  • 4

    Борьба за реституцию и победа в ней

    Галерея Бельведер, Вена, Австрия

    В течение многих лет Мария считала, что Австрийская национальная галерея завладела картинами Климта. Но когда ей исполнилось восемьдесят два года, она узнала от упорного австрийского журналиста-расследователя Хубертуса Чернина, что права на картины принадлежат ей, и поклялась вернуть их обратно. В 1999 году она и её адвокат пытались подать в суд на австрийское правительство.

    Оно хранило картины, основанные на завещании Адель, в котором она сделала "любезную просьбу", чтобы Фердинанд пожертвовал картины Государственному музею после своей смерти, которая произошла в 1945 году. Когда Мария приехала в Галерею Вены в Бельведерском дворце, где находились картины, ранее принадлежавшие её родне, она тут же бросила вызов охранникам, чтобы сфотографироваться рядом со своей тётей Адель, заявив о том, что это картина принадлежит ей.

    Мария с легендарной картиной

    В течение многих лет Мария вела ожесточённую борьбу с австрийским правительством. "Они будут тянуть время, надеясь, что я умру", - сказала она газете "Лос-Анджелес Таймс" в 2001 году, когда её делу не было видно конца. "Но я не доставлю им такого удовольствия и буду жить…"

    Кадр из одноименного фильма

    В итоге ей удалось добиться своего и после того, как картины прибыли в Соединённые Штаты, она сказала газете "Нью-Йорк Таймс": "Вы знаете, в Австрии меня вновь попросили одолжить картины им на какое-то время. На что я твёрдо ответила нет. Ведь ранее мы их одолжили на шестьдесят восемь лет. Так что достаточно кредитов".

    Женщина в золотом в кино

    Мария и её адвокат довели своё дело до Верховного суда и выиграли его. Однако в 2004 году последовало независимое арбитражное разбирательство, в результате которого Мария была признана виновной. Два года спустя картины наконец-то вернулись в её дом в Лос-Анджелесе, став самым дорогим возвращением украденного нацистами искусства в то время.

    Рональд Лаудер, купивший картину на аукционе

    Мария сказала, что её тётя Адель всегда хотела видеть золотой портрет в публичной галерее. Рональд Лаудер, бизнесмен и филантроп, который с детства был влюблён в лицо Адель, с радостью заплатил сто тридцать пять миллионов долларов, чтобы поместить портрет в свою новую галерею на Манхэттене. В то время это была самая большая сумма, когда-либо выплаченная за покупку картины.

    Женщина в золотом в галерее Neue Galerie

    В настоящее время картина является частью новой выставки в галерее Neue Galerie, открывшейся 2 апреля, которая была создана совместно с фильмом "Женщина в золотом".

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Густав Климт, Женщина в золотом.

Автор:

Телеграф
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