"Женщина в золотом" Густава Климта: самое дорогое возвращение украденной картины (Фото)

1 Мария Виктория Блох-Бауэр Альтман Мария Виктория Блох-Бауэр (после замужества Альтман) родилась в семье Густава Блоха-Бауэра и Терезы Бауэр 18 февраля 1916 года в Вене, Австрия. Её богатая еврейская семья, включая дядю Фердинанда и тетю Адель, была близка к художникам Венского сепаратистского движения, которое Климт помог основать в 1897 году. Несмотря на то, что Мария была слишком молода, чтобы помнить Климта, у неё сохранились приятные воспоминания о посещении дома её тети и дяди, который был сокровищницей искусных гобеленов, картин, изысканной мебели и фарфора. Та самая Адель Блох-Бауэр Адель часто устраивала приёмы для музыкантов, художников и писателей в зале своего огромного дома на Элизабетштрассе рядом с Венской государственной оперой. Однако мир узнал Адель такой, какой её нарисовал Климт в 1907 году. Он изобразил её в развевающемся платье, сверкающем золотыми прямоугольниками, спиралями и египетскими символами - она стала воплощением Венского Золотого Века. В 1925 году Адель умерла от менингита в возрасте сорока четырёх лет. Позже Мария вспоминала, что на обычных воскресных обедах в доме её дяди семья всегда рассматривала портрет, а также четыре другие работы Климта, включая ещё одну позднюю картину с изображением Адель. Гениальный австрийский художник У Альтман остались только воспоминания о картинах, поскольку они были украдены, когда нацисты захватили Австрию в 1938 году. Она только что вышла замуж за оперного певца Фредерика Альтмана, и дядя подарил ей на свадьбу бриллиантовые серьги и ожерелье Адель. Но нацисты украли их у неё - потрясающее ожерелье, которое она носила в день своей свадьбы, было отправлено нацистскому лидеру Герману Герингу в подарок для его жены. Её отец Густав был очень расстроен, когда у него отобрали его драгоценную виолончель Страдивари. Мария вспоминала: "Мой отец умер от разрыва сердца через две недели после этого случая". То самое ожерелье Нацисты также захватили всё имущество Фердинанда, включая его обширную коллекцию произведений искусства. "Портрет Адель Блох-Бауэр I" стал известен как "Женщина в золотом", а также как символ всего, что семья потеряла.

2 Побег Бернхард, брат Фредерика, который помог ему покинуть страну Нацисты держали Фредерика Альтмана в концентрационном лагере Дахау, чтобы убедить его брата Бернхарда передать им свою прибыльную текстильную фабрику. Бернхард к этому времени уже бежал в Лондон, но, услышав новости о своём брате, отдал нацистам своё дело, и Фредерик, в свою очередь, был освобождён. Затем супруги жили под домашним арестом, пока Марии не удалось ускользнуть от охранников, заявив, что её мужу нужен дантист. Они сели в самолёт до Кёльна и направились к голландской границе, где крестьянин провёл их через ручей под колючей проволокой в Нидерланды. Затем Фредерик и Мария бежали в Америку и в конце концов обосновались в Калифорнии.

3 Новая жизнь в Америке Компания Локхид Мартин, которая существует и по сей день Пока Фредерик работал в калифорнийской аэрокосмической фирме "Локхид Мартин", Бернхард открыл новую текстильную фабрику в Ливерпуле, Англия. Он прислал Марии кашемировый свитер, чтобы узнать, понравится ли американцам эта тонкая мягкая шерсть. Мария отнесла свитер в универмаг в Беверли-Хиллз, где согласилась их продать. Другие магазины по всей стране последовали её примеру, и Мария в конце концов открыла свой собственный бутик одежды. У супругов было трое сыновей и дочь в Америке, они строили совместную жизнь в стране, которая их приветствовала. И все же Мария никогда не забывала, что нацисты украли у её семьи.