Поделки из ткани: идеи создания стильных и красивых поделок (Фото)

1 Декорирование обеденного стола Принимать пищу необходимо в умиротворяющей и расслабляющей обстановке. Помочь создать соответствующую атмосферу и призваны тканые украшения. Подготовьте: шпажки; разноцветные лоскутки; нитки в тон; несколько пуговиц или бусин; иглу, клей и ножницы. Порядок действий: Нарезать ткань на полоски размером 25 на 5 см. Ножницы лучше взять с волнообразным лезвием – так край будет выглядеть красивее. Сложить тканевую заготовку пополам изнанкой внутрь. Намёткой собрать получившийся двойной слой материи. Стежки должны быть одинаковыми. Это гарантия симметричности и аккуратности цветка. Стянуть ткань так, чтобы получить замкнутый круг. Края стянутой полоски нужно сшить вместе. Вставить шпажку и зафиксировать её при помощи клея. Задекорировать сердцевину оригинальными пуговицами или бусинами. Бижутерия из ткани Украшения нужны не только интерьеру, но и его хозяйке. Оригинальную бижутерию из ткани вполне реально сделать самим. Вариантов множество – от простых до довольно сложных. С какими-то моделями справится и начинающая рукодельница, а некоторые по силам только опытным мастерицам.

2 Стильное колье Вам понадобится: стрейчевая ткань яркой расцветки (можно использовать лайкру); цепочка; несколько застёжек или мелких замочков; клей ПВА; ножницы и кусачки. Последовательность шагов: Нарезать выбранную материю на полоски шириной 1 – 1,5 см и растянуть каждую, чтобы они стали выглядеть шнурками. Приступить к процессу плетения. Техники и способы допустимо использовать самые разные. Каких-либо правил нет. Один из вариантов – применить метод плетения фенечек, другой – воспользоваться крючком или спицами. Можно просто сделать косички. Прикрепить сплетённое изделие к цепочке, приделать замочек.

3 Необычная брошь Текстильные броши – это тренд нового сезона. Они могут иметь разную фактуру и стилевое исполнение. Обычно их мастерят в форме цветов. Такое украшение подойдёт к любому наряду. Брошь из ткани превратит самый обыденный предмет гардероба в произведение модельного искусства. Кроме того, её можно использовать в качестве декоративной детали причёски. Любое украшение подобного типа состоит из застёжки и элемента декора. Выберите для себя подходящий тип основы и определитесь с декоративной частью. Самый простой вариант – использовать вышивку бисером, гладью или крестиком, а затем приклеить её к купленной застёжке. Также допустимо применение лент, кружева, стразов. Другими словами, при создании брошей можно использовать всё, на что хватит фантазии.

4 Игрушки из ткани Не выходят из моды и такие интерьерные украшения, как тканевые игрушки. Особой популярностью пользуются мишки «тильды». Попробуем сшить их своими руками. Приготовьте бязь. Вам потребуется два отреза белого цвета размером 30*30 см, один – синего и один – красного. Также нужно позаботиться о нитках соответствующих цветов и наполнителе (можно взять синтепон или холлофайбер). Из инструментов понадобится швейная машинка, ножницы, игла. Белую ткань нужно перекрасить в бежевый цвет. Для этого надо сделать такой раствор – 3 чайные ложки кофе и 1 чайную ложку клея ПВА и соли смешать с 3 стаканами кипятка. В эту смесь необходимо опустить лоскуты. После того, как вода остынет, ткань нужно вынуть, высушить и отутюжить. Эскизы и выкройки мишек лучше подготовить заранее. Кроить надо аккуратно, спешить не стоит. Используйте швейную машинку, чтобы прошить одинаковые парные детали. Набейте их в процессе наполнителем. Сшивать элементы игрушек надо, двигаясь по направлению сверху вниз. Швы лучше использовать скрытые, чтобы было незаметно. Теперь осталось оформить мордочки. Можно также сшить одёжку. Так изделия будут выглядеть ещё эффектнее.

5 Текстильные панно Занимаясь оформлением своего жилища, присмотритесь к самодельным панно, выполненным с использованием текстильных элементов. Сделать такое украшение совсем нетрудно – было бы желание. Вы можете воспользоваться готовыми идеями из Интернета или журналов или придумать на их основе что-то своё.