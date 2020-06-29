Поделка своими руками: самые оригинальные идеи (Фото)

1 Процесс изготовления поделок не требует особых знаний и умений. Главное – поверить в себя, и можно создать настоящий шедевр. Поделки для украшения интерьера можно изготовить как из новых материалов, так использовать старые ненужные предметы. Начинать нужно с более простых поделок. Украшаем скучную стену яркой картиной "Бабочка" Пустую стену можно украсить красивой картиной изготовленной из пуговиц. Для этого понадобятся: Однотонная ткань, сочетающаяся по цвету со стеной Разноцветные пуговицы Клей "Титан", "Атлет" или "Мастер" 4 брусочка для изготовления подрамника Степлер со скобами Клеенка для работы Этапы работы: Накрываем рабочее место клеенкой Шаг 1. Готовим подрамник. Определяем, каких размеров будет картина. Выбираем брусочки одинаковой толщины и отпиливаем уголки под 45 градусов, соединяем соседние бруски и скрепляем их степлером. Шаг 2. Наносим на ткань рисунок "Бабочка". Если вы умеете рисовать, то это не составит большого труда. Бабочку можно разместить строго по центру, а можно наклонить, имитируя полет. Если талантом художника вы не обладаете, можно использовать готовый рисунок и перевести его с помощью кальки на ткань. Шаг 3. Заполняем бабочку пуговицами. Подбираем пуговицы по цвету и размеру для "окрашивания" рисунка. Для создания интересного рисунка нужно взять пуговицы различных цветов, размеров и изготовленных их различных материалов. Даже не сочетаемые цвета и материалы буду в узоре бабочки смотреться органично. Сначала разложите пуговицы на ткани внутри контура рисунка. Когда все пуговицы будут на своем месте, начинаем приклеивать их к ткани. Оставляем работу для высыхания Шаг 4. Натягиваем ткань на подрамник. Для этого на ткань кладем готовый подрамник, подгибаем ткань и закрепляем степлером изнутри. Картина готова! Вместо бабочки можно взять любой другой рисунок. Для заполнения рисунка используйте стразы или старые бусы. При желании оформите картину в раму, купленную в магазине, или изготовленную собственноручно.

2 Пшено, рожки и рама для картины Раму для картины можно сделать из подручных средств или украсить, имеющуюся старую, но не интересную раму, своим декором. Украшаем раму крупами и макаронными изделиями. Для этого нам понадобятся: Заготовка рамы. Клей "Титан", "Атлет" или "Мастер" Крупа, макаронные изделия Краска в баллончиках Финишный лак Этапы работы: Шаг 1. Готовим раму, как делали подрамник. Если используется старая рама, то предварительно очищаем ее наждачной бумагой от старого лака. Шаг 2. Для декора используем рисовую или перловую крупу. Макаронные изделия выбираем различной формы: спирали, колечки, трубочки, улитки – все на ваш вкус. Распределяем по раме для предварительного просмотра. Если узор устраивает – начинаем приклеивать продукты к раме. Наносим клей на раму небольшими порциями и сразу прикрепляем декор. Пустые, недоступные места заполняем крупой. Оставляем работу для просыхания. Шаг 3. С помощью баллончика наносим на раму желаемый цвет, прокрашивая все участки. Снова просушиваем. Шаг 4. Чтобы раму можно было протирать влажной салфеткой, ее нужно обработать финишным лаком. Это добавит прочности изделию и блеск. Еще одна работа завершена. Поместите в нее изготовленную картину или фотографию семьи. Декорировать раму можно пуговицами, ракушками и даже кедровыми орешками. Картина, изготовленная своими руками, в рамке собственного декора будет отлично смотреться над диваном. А может еще и диван украсить красивыми подушками?

3 Раз - подушка, два - подушка, или - подушек много не бывает Даже самый скучный диван можно "развеселить", если бросить на него много разных подушек и подушечек. Готовы к преображению? Работа будет состоять из двух, а может из трех этапов: Шаг 1. Изготовление подушки. Для работы используем готовые подушки или шьем их сами. Готовые подушки без чехлов и украшения можно купить в магазинах оптовой торговли. Самим сделать подушки можно из старых больших. Для этого сшивает из старой ткани наперник нужной формы, и наполняем пухом или синтепоном из старой. Зашиваем свободный край наперника. Подушки могут быть разными по форме и размерам: прямоугольные, квадратные, треугольные, большие и маленькие. Шаг 2.Шьем чехлы для подушек. Используем новую ткань или имеющуюся, но хорошего качества. Ткань для чехлов подбираем в тон окружающей обстановке. Можно сшить однотонные чехлы и украсить их разными элементами декора, а можно сшить чехлы одного тона, но с разными узорами. Шаг 3. Если все же были сшиты чехлы однотонные, то их нужно украсить. Будем украшать бантами и бантиками. Смысл такой: пришить на чехлы разного размера банты, изготовленные из контрастной ткани, но близкой по фактуре к ткани чехлов. На одну подушку – один большой бант по центру, на другую – пять маленьких разноцветных по всей лицевой стороне чехла, на третью - три небольших в одном из углов чехла и так далее. Если ткань плотная и не сыплется, креативно будут смотреться банты с необработанными краями. Подушки готовы, разложите их на диване и почувствуйте, как стало нарядно в комнате. А что еще можно сделать своими руками для украшения интерьера? Вот несколько примеров для творчества из различных материалов. Из джутовой нити – абажур для настольной лампы, из веток дерева – ваза или кашпо для комнатного растения, из старых винных пробок - рама для зеркала или часов, из строительного изолона - цветы, из лоскутов ткани - плед, из шпагата – ковер. И еще много разных удивительно красивых предметов.