Из LEGO можно сотворить что угодно, особенно шедевр искусства (Фото)

Оказывается, конструктор LEGO годится не только на то, чтобы ребенок разбрасывал его по полу! Истинные творцы способны собрать из деталей LEGO настоящие шедевры. Безо всяких преувеличений: мастера сумели повторить выдающиеся творения искусства, используя только детали LEGO. Вот, посмотрите!