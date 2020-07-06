Как сделать картину из ткани своими руками (Фото)

1 Цветное разнообразие Для оформления интерьеров используются различные техники изготовления настенных панно из лоскутков. Одна из них – квилт, многослойное сшивание лоскутков на машинке или вручную. В этой технике создаются трехмерные рельефные панно, создается эффект объема. Название техники так и переводится «шитье из лоскутков». Она используется для домашнего декора интерьеров, оформленных в стиле прованс или кантри: первый предусматривает романтичную нежность солнечного утра в пейзаже французской деревни; второй – сдержанность и простоту американского ранчо. По сути, картина создается по тому же принципу, что и лоскутные одеяла, покрывала, подушки различной формы, многое другое. Эти предметы интерьера функциональные, у картин сугубо декоративная направленность.

2 Принцип изготовления: для основы берется картон или тонкая фанера; она обтягивается основой – плотной холщовой или хлопчатобумажной тканью, делается это очень плотно; основа крепится степлером или клеем с обратной стороны будущей картины; второй слой придает картине объем, он делается из ватина или синтепона; наружный слой – лицевая отделка, он представляет собой готовую сшитую или склеенную аппликацию, она делается по шаблону, его легко найти в специализированных магазинах или распечатать с сайтов; заключительная операция – простёгивание слоев, это делается цветными нитками, большими стежками. Готовая картина оформляется багетом в тон основному оттенку. Современная техника объемных панно В 80-х годах прошлого века в Японии зародилось новое искусство: кинусайга. Сначала его связывали с изображением веток цветущей сакуры, традиционных национальных пейзажей страны Восходящего солнца. Но когда искусство перекочевало в Европу, постепенно превратилось в прикладную технику. Стали создаваться аппликации различной сложности сюжетной и портретной направленности, японские сюжеты ушли в прошлое.

3 Технология и материалы Для работы нужно подготовить: ножницы для работы с тканью; резец по дереву; макетный нож или тонкая пилка для ногтей с заостренным кончиком; линейка; пластину пеноплекса (он выпускается разного цвета) или упаковочного пенопласта необходимого формата; лоскутки ткани (лучше выбирать разную фактуру); трафарет будущего шедевра. Цветную основу для создания нужного фона обклеивают белой бумагой для рисования или тонким картоном светлого цвета. При работе с пенопластом необходимо учитывать, что он сильно крошится. Детям с ним работать будет неудобно. Утеплитель пеноплекс – идеальный материал для основы картин в технике кинусайга, его можно приобрести в строительном магазине. Еще один вариант – наклеить на фанеру фрагмент полипропиленового коврика или поролонового листа В мягком материале удобно делать прорези, для этого достаточно провести по ним ножом. Для начала выбирают рисунок попроще, с крупными деталями. Сразу браться за сложные рисунки не стоит, большой риск не закончить картину до конца. Работа требует усердия и вдохновения. Когда что-то получается, работать приятней.

4 Пошаговая инструкция Подготовьте трафарет, его можно сделать самостоятельно, набросок будущей картины прорисовывают толстыми линиями (образцы трафаретов легко найти социальных сетях, техника кинусайга популярна). Делается разметка основы, через копирку обводятся все линии, цвета помечаются цифрами или значками, начальными буквами названия цвета. Самый ответственный этап – вырез пазов для закрепления ткани. Прежде, чем браться за картину, не помешает несколько тренировок на обрезках. На каждый фрагмент размеченного рисунка накладывается ткань нужного оттенка и фактуры. Для этого шаблон обводится с припуском на швы (не более 5 мм). Для объемности под ткань подкладывают наполнитель: волокнистый или тонкий синтепон, ватные диски. Для получения 3-D картинки мягкая подкладка делается только на фрагментах переднего плана, задний остается плоским. Ткань закрепляется в прорезях с помощью макетного ножа или пилки. Для удобства на ручку наматывают строительный скотч или изоленту. После закрепления всех фрагментов приступают с декорированию картины: по местам стыка накладывают кусочки ткани, контрастный шнур. Начинающим мастерицам рекомендуется закреплять фрагменты ткани клеем перед заправкой в пазы. Для этого лучше использовать натуральные клеящие составы: распущенный желатин; белок яйца (его не взбивают, чтобы не белел); крахмальный клейстер. Удивительная трехмерность 3-D объем создается дополнительными декоративными элементами: цветами и бутонами из ткани; рюшами из капроновой ленцы; бусинами (из можно наклеивать по контуру или произвольно); фетровыми элементами. К основе приклеивается рисунок, а затем он дополняется: на цветы закрепляются легкие лепестки из воздушной органзы; ветка дерева дополняется выпуклыми листочками и бутонами; одежда – накладными складками, они придают объем. Фактурность прекрасно создается нитками для вязания: их небольшими пучками крепят по контурам рисунка или отдельным деталям картины.