Скачать
Суббота, 11.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 10 июля: Поступление без ВНО, пожары в Украине и петиция о плоской Земле
Итоги 10 июля: Поступление без ВНО, пожары в Украине и петиция о плоской Земле
Пожары на Луганщине: затронуто около 5 тыс. га земли
Пожары на Луганщине: затронуто около 5 тыс. га земли
Гилмор пропустит до четырех месяцев из-за травмы
Гилмор пропустит до четырех месяцев из-за травмы
Участник группы Queen о съемках второй части "Богемской рапсодии": Я не хочу видеть это
Участник группы Queen против съемок второй части "Богемской рапсодии"

"Искусство построения": завораживающие работы победителей конкурса (Фото)

"Искусство построения": завораживающие работы победителей конкурса (Фото)
Обновлено 03:04 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru
Британский фотоконкурс "Искусство построения" (Art of Building) воспевает здания и отношения людей с городской средой. Участие в конкурсе бесплатное, его победителей выбирают как эксперты, так и простые зрители. Лучшие работы размещают на сайте BBC и в других мировых изданиях.
  • 1

    "Начало", Ханьцин Цю (Hanqing Qu). Куала-Лумпур, Национальная мечеть Малайзии.

  • 2

    "Шоу-стоппер", Линда ван Слоббе (Linda van Slobbe). Бар-ду-лак, Франция.

  • 3

    "Кости", Фрэнсис Месле (Francis Meslet), мемориал к столетию Первой мировой войны во Франции.

  • 4

    "Глаз башни", Мехмет Яса (Mehmet Yasa). Верона, Италия.

  • 5

    "Геометрическая концепция", Дмитро Левчук (Dmytro Levchuk). Дубай, ОАЭ.

  • 6

    "От ковра до трона", Хоссейн Юнеси (Hossein Younesi), Иран.

  • 7

    "Танец скрещенных мостов", Го Цзи Хуа (Guo Ji Hua). Гуандон, Китай.

  • 8

    "Кладбище XXI века", Петр Старов. На фото — недостроенный торговый центр, оно сделано в Рязани в 2010 году.

  • 9

    "Искусственная пещера", Гаутам Камат Бамболкар (Gautam Kamat Bambolkar). Нью-Йорк, США.

  • 10

    "Заброшенная школа", Роберт Кассвей (Robert Cassway). Монтана, США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фото, Творчество, Фотоконкурс, Art of Building.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полиция нашла девушку, которая вырвала оконную раму в электричке (Видео)
02 Украинский курсант исполнил "подъем переворот" 760 раз (Видео)
03 В Италии третий день подряд растет число заражений коронавирусом
04 Настоящая стройняшка: Алена Шоптенко показала фигуру в бикини (Фото)
05 Что же такое "планета икс"? В Гарварде приблизились к ответу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Сербии продолжаются акции протеста
В Сербии продолжаются акции протеста
В Праге произошло столкновение двух поездов (Видео)
В Праге произошло столкновение двух поездов (Видео)
В ВОЗ против возвращения к жесткому карантину
В ВОЗ против возвращения к жесткому карантину
Любит ли Вас Фортуна? Легкий психологический тест
Любит ли Вас Фортуна? Легкий психологический тест
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь