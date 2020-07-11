"Искусство построения": завораживающие работы победителей конкурса (Фото)

"Начало", Ханьцин Цю (Hanqing Qu). Куала-Лумпур, Национальная мечеть Малайзии.
"Шоу-стоппер", Линда ван Слоббе (Linda van Slobbe). Бар-ду-лак, Франция.
"Кости", Фрэнсис Месле (Francis Meslet), мемориал к столетию Первой мировой войны во Франции.
"Глаз башни", Мехмет Яса (Mehmet Yasa). Верона, Италия.
"Геометрическая концепция", Дмитро Левчук (Dmytro Levchuk). Дубай, ОАЭ.
"От ковра до трона", Хоссейн Юнеси (Hossein Younesi), Иран.
"Танец скрещенных мостов", Го Цзи Хуа (Guo Ji Hua). Гуандон, Китай.
"Кладбище XXI века", Петр Старов. На фото — недостроенный торговый центр, оно сделано в Рязани в 2010 году.
"Искусственная пещера", Гаутам Камат Бамболкар (Gautam Kamat Bambolkar). Нью-Йорк, США.
"Заброшенная школа", Роберт Кассвей (Robert Cassway). Монтана, США.