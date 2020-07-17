Подсвечники, которые возможно сделать самостоятельно (Фото)

Подсвечник крайне любопытный элемент интерьера. Некоторые из них, при желании, можно даже сделать самостоятельно. Получится не хуже, чем у профессиональных дизайнеров и в этом энтузиастам поможет новый обзор.

Подсвечник из веток дерева

Хороший и интересный подсвечник из веток дерева, что понравится и преобразит интерьер.

Подсвечники из морской гальки

Оригинальное решение для преображения интерьера при помощи создания подсвечников из гальки.

Удивительные золотистые подсвечники

Пожалуй один из самых лучших вариантов декорирования подсвечников при помощи золотистой краски.

Подсвечники в бокалах

Один из простых вариантов - это размещение подсвечников в бокалах, что создаст романтическую атмосферу.

Простое и оригинальное украшение подсвечника

То что точно понравится и создаст очень красивый интерьер в любой из комнат.

Подсвечник выполнен из веток

Оригинальное оформление подсвечника при помощи симпатичного и очень интересного поддона, который состоит из веток.

Подсвечник из бревна

Удачное и симпатичное решение создать подсвечник из бревна, что станет находкой.

Ветки подсвечники

Весьма оригинальное решение для создания прекрасных подсвечников на ветвях.

Подсвечники из чашки и блюдца

Очень интересный вариант создать подсвечник из чашки и блюдца, что выглядит практично и симпатично одновременно.

Новогодний подсвечник

Крутое решение создать собственноручно такой интересный подсвечник, который выполнен из шишки.

Осенняя сказка

Осеннее настроение, возможно, создать благодаря декорированию подсвечника при помощи желтых листьев.

Подсвечники с бокалов

Прекрасные подсвечники с бокалов создадут невероятно романтическую обстановку, что очень понравится.

Украшение подсвечника цветами

Крутое решение для преображения подсвечника с оригинальными фиолетовыми цветами.

Кружевная нежность

Очень нежные подсвечники, которые украшены кружево, что точно впечатлит и создаст интересную обстановку.

Нежно-розовая сказка

Нежно-розовые подсвечники, которые выглядят очень нежно и создают просто легкую и воздушную обстановку.